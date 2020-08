La Grossa retira un anunci que relacionava "ascens social" amb "loteria"

Loteries de Catalunya ha decidit retirar un anunci de la Grossa després de rebre fortes crítiques a les xarxes socials. La polèmica s'ha encès per una campanya per promoure la venda de bitllets del sorteig de Cap d'Any que vinculava "l'ascens social" amb la compra de loteria. "Et preocupa la distància social? Prova l'ascens social", diu l'anunci, que s'ha estat difonent des del 27 de juliol. La Grossa s'ha disculpat a través de les xarxes socials i ha explicat aquest diumenge que retirava la campanya de tots els seus canals. El "desafortunat" missatge "no fa justícia a la labor social" de Loteries de Catalunya, ha assenyalat.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha explicat que ha estat el Govern qui ha ordenat retirar l'anunci d'aquesta campanya de la Grossa perquè "frivolitza" sobre la crisi social causada pel coronavirus. L'anunci, que ha estat durament criticat a les xarxes socials. "No ens podem permetre cap missatge que pugui frivolitzar sobre la crisi social que patim", ha dit Aragonès, que ha assegurat a les xarxes que no s'havia comunicat a l'Executiu català el contingut de la campanya.

Diversos diputats al Parlament ja havien criticat i demanat la retirada de l'anunci, com és el cas de la líder de CatECP, Jéssica Albiach, que ha qualificat la campanya de "despropòsit" si pretenia ser seriosa i ha avisat que "no és graciosa". "Ascens social i loteria, no", ha advertit.

També el diputat del PSC-Units per Avançar Ramon Espadaler ha criticat el cartell i ha assegurat que al Govern "li hauria de caure la cara de vergonya". "Prometre l'ascens social a base de promoure el joc és immoral; la distància social es corregeix amb polítiques que generin oportunitats per a tothom, el joc és a les antípodes d'això", ha escrit a Twitter. "Lamentable", ha dit per la seva banda la diputada d'ERC i membre de Demòcrates Assumpció Laïlla.



La diputada de Cs Noemí de la Calle també ha carregat contra l'anunci i ha explicat que l'ascens social es garanteix amb una educació "de qualitat" i amb un Govern "que gestioni bé els recursos i treballi pels i per als catalans". "No és moment de propaganda de trilers", s'ha queixat, i ha lamentat que fins i tot en el "pitjor" moment econòmic de la història recent "fan gala del seu elitisme".



La CUP, per la seva banda, ha exigit la retirada "immediata" de l'anunci en considerar-la "un insult". La diputada cupaire al Parlament Natàlia Sànchez ha recordat a través de les xarxes socials que a Catalunya hi ha 11.000 persones sense sostre i 53.000 en situació d'exclusió residencial i ha indicat que una e cada cinc persones viu en risc de pobresa i d'exclusió social.