La pel·lícula sobre la vida de Neus Català s'estrena aquest divendres

Aquest divendres arriba als cinemes Un cel de plom, un pel·lícula dirigida per Miquel Romans i coproduïda per TV3 que narra la vida de la jove activista antifeixista, republicana i feminista Neus Català, interpretada per Nausica Bonnín. Completen el repartiment Rachel Lascar, Roger Batalla, Iria del Rio, Natalia Barrientos, Paula Vélez i Laura Conejero. La història està basada en el llibre homònim de Carme Martí (Editorial Amsterdam).

Un cel de plom arrenca el 1945, quan Català torna a casa dels seus pares després d'haver estat presonera de l'exèrcit alemany al camp de concentració de Holleischen i Ravensbrück. La família havia fugit d'Espanya després de la Guerra Civil i s'havia instal·lat a França. Durant el flim, l'expresonera recorda la seva detenció, la participació en activitats de la Resistència i la seva estada al camp de treball de Flossenbürg (Txecoslovàquia) on, juntament amb altres detingudes, va boicotejar la fabricació d'armament alemany.

En declaracions a l'ACN, Bonnín confessa que "és una responsabilitat enorme convertir-te en algú com Neus Català, que representa tant per a la nostra memòria històrica". L'actriu remarca que Català no volia ser recordada com la protagonista d'un moviment. "Ella destacava que formava part d'una comunitat i d'un grup de dones que van lluitar", apunta. "Ella ha estat l'estàndard de seguir la memòria i que no ho oblidéssim. No va pretendre mai ser protagonista de tot això", comenta.

Una fundació per reivindicar la vida i la lluita de Català

Neus Català va morir fa cinc anys als 103 anys. Nascuda el 6 d'octubre de 1915 als Guiamets (Priorat) va ser una activista antifeixista, republicana i feminista, compromesa amb la conservació de la memòria històrica després de sobreviure a camps d'extermini nazi, als quals va ser deportada durant el seu exili a França després de la Guerra Civil espanyola.

Fa unes setmanes, Esquerra Unida i Alternativa i Comunistes de Catalunya, una de les formacions integrants de la coalició d'esquerres, van anunciar la creació d'una fundació en honor a Català. L'objectiu de la Fundació Neus Català és reivindicar la vida i la lluita de l'activista. Els impulsors també volen que l'ens esdevingui un referent de creació i divulgació de pensament crític per a les esquerres més àmplies del país en un context de crisi i de creixement de l'extrema dreta.