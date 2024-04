Un home hauria assassinat el seu fill de cinc anys i ferit de gravetat la mare a Bellcaire d'Empodrà

Nou cas de violència vicària a Catalunya. Els Mossos investiguen l'assassinat d'un nen de cinc anys i l'apunyalament de la seva mare a Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà). La dona, de 29 anys, ha quedat ferida i ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. La principal hipòtesi és que l'autor dels fets seria el pare i que hauria atacat a tots dos a ganivetades, segons l'ACN.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís passades les cinc del matí d'aquest dimecres. La policia catalana busca al pare. Segons fonts del centre, la dona continua ingressada i es troba estable dins la gravetat.

Les dones que pateixen una situació de violència disposen del servei d'atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial. També poden trucar al telèfon d'emergències 112.

La ministra de Sanitat, Mónica Garcia, ha afirmat que cal lluitar contra "l'horror descarnat de la violència masclista" així com contra el "negacionisme" d'aquesta violència. "Com a societat i com a govern hem de donar una resposta inequívoca a una violència que segueix tenint lloc al nostre país i hem de ser absolutament implacable amb això", ha dit. També ha recordat que la violència vicària és "el dolor més gran que es pot infligir" i ha insistit que cal "posar punt final a una violència masclista estructural" a la societat.