Un nou servei garanteix atenció psicològica a víctimes de violències masclistes en menys de dues hores

L'atenció psicològica és clau en qualsevol tipus de violència masclista. Per això, el Departament d'Igualtat del Govern ha posat en marxa el nou Servei d'Intervenció en Crisi (SIC), un servei d'assistència psicològica d'emergència i presencial per a víctimes de violència masclista i el seu entorn. Compta amb un equip de més de 30 psicòlogues especialitzades amb capacitat de desplaçar-se per tot Catalunya en un màxim de dues hores, les 24 hores del dia i els 365 de l'any.

"Rebre aquesta primera atenció psicològica, que sigui especialitzada i no revictimitzi, és clau per iniciar un procés de recuperació de la violència viscuda i per afrontar els següents passos", ha explicat Laia Rosich Solé, la directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, durant l'acte de presentació del servei aquest dijous. "No deixarem cap dona sola", ha afegit la consellera d'Igualtat, Tània Verge.

Les psicòlogues que formen part del SIC, que té un pressupost d'1,2 milions i té capacitat per fer 560 atencions l'any, estan repartides per tot el territori en diversos equips que cobreixen Barcelona ciutat; la regió Metropolitana Nord; Girona; la regió Metropolitana Sud, el Penedès i la Catalunya Central; Tarragona i les Terres de l'Ebre; i Lleida i el Pirineu Occidental. A cada zona, com a mínim, hi ha un equip format per una coordinadora tècnica, dues coordinadores operatives i fins a quatre psicòlogues.

Vies d'activació del servei

L'atenció psicològica d'emergència es podrà activar a través de diverses vies, però sempre serà una professional qualificada qui posi en marxa el servei en cas que ho consideri necessari. Una de les vies és la línia telefònica 900 900 120, que ja ofereix una primera atenció psicològica per part d'una professional especialitzada en violència masclista i que, a partir d'ara, també serà qui valorarà si activa el servei i fa desplaçar una psicòloga del SIC perquè atengui la persona de manera presencial.

L'atenció d'emergència també la podran activar els professionals dels Serveis d'intervenció especialitzada (SIE) i dels Serveis d'informació i atenció a dones (SIAD), els cossos policials, els responsables dels serveis socials, l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD), el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) o altres professionals de la salut o serveis d'emergència.



Servei dirigit a víctimes i entorn

Pel que fa a les persones destinatàries del SIC, es tracta d'un servei pensat per a totes les persones afectades per una crisi provocada per situacions de violència masclista, és a dir, es dirigeix a les víctimes, però també al seu entorn (familiars, companys de feina, amistats, fills i l'entorn dels petits, xarxes comunitàries, etc.).

Tot i que es tracta d'un servei d'emergència, el Departament insisteix que el servei es pot activar sigui quan sigui que la víctima o el seu entorn pateix l'impacte emocional. L'atenció, per tant, es podrà activar tant si és una emergència recent, com si la persona entra en crisis un temps després dels fets.

Quan s'activarà el SIC?

Les professionals que formen el SIC podran atendre víctimes de qualsevol classe de violència masclista, entre els que queden inclosos els casos de feminicidis en grau de temptativa o consumats, situacions de violència masclista sexual, situacions de violència masclista física o psicològica. Es tracta d'un servei pensat per situacions de violència masclista "amb alt potencial traumàtic" per les víctimes, sigui quina sigui la forma de violència.

"Atenem totes les violències, tant les més recents com les no recents, ni que hagin passat mesos o anys, perquè entenem que les dones demanen ajuda o denuncien quan poden, o quan surt el trauma per la violència viscuda", ha compartit la consellera Verge.

La intervenció serà immediata un cop s'activi, però serà acotada i limitada en el temps, ja que es tracta d'un servei pensat exclusivament per intervenir en la situació de crisi. Segons explica el Departament d'Igualtat i Feminismes, un cop s'estableix el primer contacte via telefònica entre la psicòloga i la persona afectada i es decideix activar el servei, la intervenció en el terreny tindrà una durada d'entre 1 a 3 dies, i un màxim de 7.

Un cop feta la intervenció en el moment de la crisi, serà l'equip de professionals l'encarregat de derivar la víctima i el seu entorn als serveis o recursos del territori corresponents.