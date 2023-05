"Impedirem de totes totes que Albiol sigui alcalde, però no a qualsevol preu”

La líder de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, va ser l'alcaldessa de Badalona entre el juny de 2015 i el mateix mes 2018, al costat d'ERC i ICV-EUiA i amb el suport per a la investidura del PSC. Després de la seva participació activa al referèndum per a la independència de l'1-O, una moció de censura entre PP, PSC i Cs la va desbancar de l'alcaldia.

Des d'aleshores, els canvis de cadira s'han succeït a Badalona en uns anys políticament convulsos. Fa dos anys, va fer el salt al Parlament com a cap de llista de la CUP – Un nou cicle per guanyar. Ara, Dolors Sabater torna a presentar-se a la seva ciutat. Una candidatura, la de Guanyem Badalona, que tancarà l'actor Willy Toledo.

És la tercera vegada que es presenta a les eleccions municipals tot i que fa dos anys va deixar l'acta de regidora per anar al Parlament. Per què ha decidit tornar?



Per responsabilitat, per estima a la ciutat, per sentit de servei i perquè sé que puc contribuir a evitar l'avenç del PP. Cal la recuperació de Badalona pel que fa als drets i a l'orgull de la ciutat.

A Badalona sempre han volgut deixar clar que Guanyem és una formació àmplia i l'ha molestat quan l'anomenaven "l'alcaldessa de la CUP". Al Parlament, però, ha liderat la candidatura de la CUP. Tem perdre suports a la ciutat?



"La majoria de polítiques que defensa la CUP al Parlament són assumibles"

No, perquè el que compten són els fets. La majoria de polítiques que defensa la CUP al Parlament són assumibles. Estem d'acord en la defensa dels serveis públics o de les sobiranies energètica, alimentària i habitacional. Tenim la valentia política de confrontar amb els poders. El tipus d'oposició que s'ha fet els darrers anys ha estat responsable, per treballar per la ciutat. Tenim aquesta manera de fer que no ens perjudica. Encasellament polític? Això queda resolt amb la llista. Tenim la presència de l'amplitud de l'esquerra i de moltes persones que són a Guanyem.

La Junta Electoral ha deixat fora de la seva candidatura Marcel Vivet en estar inhabilitat pel TSJC (per la protesta contra Jusapol a Barcelona, al novembre de 2018). Quan el van presentar ja s'ho esperaven...



Volíem comptar amb ell i comptem amb ell, encara que no formi part de la llista. Era important visibilitzar que l'aportació de Marcel Vivet és el suport a una persona lluitadora, conseqüent i a qui, dissortadament, com tantes altres persones, la repressió no li permet exercir els seus drets de representació política.

Han arribat a un acord i incorporen EUiA a Guanyem Badalona. Com defineix la seva candidatura?



Exemplifica la fortalesa i la solvència pel que fa a gestió, coneixement i representativitat de l'univers polític. Hi ha representació de molts barris de Badalona, de moltes lluites diferents pel que fa a la defensa de serveis públics: sanitari, educatiu, cultural, feminisme... És una llista que transmet la voluntat de governar.

El PP de Xavier García Albiol va obtenir més de 37.000 vots l'any 2019. Com ho vol combatre?



"El PP de García Albiol s'ha de combatre fent polítiques totalment oposades"

S'ha de combatre fent polítiques totalment oposades. Els partits de l'actual govern (PSC, ERC, Badalona en Comú i Junts) van tirant endavant polítiques que s'assemblen a les de García Albiol. Està a favor dels grans especuladors i en contra de veïns dels barris que són expulsats al carrer i que viuen miserablement llogant una habitació. Ell avala aquestes condicions. I la resta, s'han de diferenciar totalment. Ha d'haver-hi valentia. Què ha fet el PSC en aquest darrer any? Ha copiat, com per exemple amb la Unitat Domus contra les ocupacions. Es vol invisibilitzar que les ocupacions a Badalona són en el 98% dels casos de famílies vulnerables, perjudicades de les polítiques del PP i el PSC el que fa és avalar aquesta idea criminalitzadora.

Quina és la seva proposta en matèria de seguretat?



La seguretat no es pot combatre només amb policia, s'ha de concebre la seguretat amb relació a les polítiques d'habitatge i de salut. La majoria de morts violentes a Badalona han estat per incendis en infrahabitatges i preocupa molt la inseguretat de les dones, les violacions i la violència masclista. Proposem una regidoria especifica de seguretat humana i comunitària, que centralitzi i coordini actuacions transversals de totes les àrees, encaminades a millorar la seguretat de tots els veïns i veïnes que inclourà l'estat dels habitatges, la salubritat. I tot això també inclou recuperar el model de Guàrdia Urbana que vam implantar i que s'ha demostrat eficaç.



És important no permetre que la seguretat es converteixi en un bastió electoralista que es tergiversa respecte la realitat. Entre 2015 i 2018 es van fer bones polítiques de seguretat però això no agrada a la dreta ni als partits de l'statu quo perquè els desmunta el mantra que les esquerres no estem per la seguretat o que un espai polític com Guanyem no té propostes sòlides.

Badalona no té un parc d'habitatge públic. Fa anys que es debat però s'ha avançat poc. Per què?



La veritat és que per a nosaltres ha estat una frustració molt gran veure que amb els 8 milions d'euros que, amb tant esforç, vam deixar preparats perquè s'invertissin en construir en els solars que ja teníem previstos, no s'hagi fet res en cinc anys. Això s'ha de revertir, portem propostes molt concretes, algunes per fer immediatament com una oficina de suport específic per a persones que tenen en risc el dret a l'habitatge o que són a punt de ser desnonades.

Tots els partits estan d'acord en què la maquinària de l'administració a l'Ajuntament no funciona. Com s'ha de resoldre?



Cal responsabilitat política. La maquinària està en fallida. Vam liderar el projecte de modernització de l'Ajuntament de Badalona i el PP i el PSC han interromput el procés. Hem liderat la comissió de modernització des de l'oposició però en cinc anys no s'ha implementat res. L'administració està obsoleta, bloquejada i no pot ser que no es faci res. Això s'ha d'acabar. És una absoluta prioritat.

Perquè García Albiol no governi, si torna a guanyar les eleccions amb majoria simple, la resta de forces s'hauran de posar d’acord. Si el PSC és el segon més votat, investirà Rubén Guijarro?



Dependrà del projecte que puguem acordar. Hem demostrat que hem estat responsables, no podem permetre que passi el mateix que els últims cinc anys. Impedirem de totes totes que Albiol sigui alcalde, però no a qualsevol preu. Haurà d'haver-hi un projecte de ciutat damunt la taula.