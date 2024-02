La inauguració oficial del nou Museu Morera de Lleida serà el 20 d'abril

Situat a la Rambla Ferran de Lleida, el nou Museu Morera d'Art Modern i Contemporani s'inaugurarà oficialment el proper 20 d'abril en un acte institucional. Tot i això, les primeres visites programades per a persones dels àmbits de la cultura, el turisme i l'educació i per a persones amb necessitats especials seran a partir de la segona quinzena de febrer.

L'obertura d'aquest museu estava prevista per abans que acabés el 2023, però finalment s'ha allargat fins a la primavera. L'exposició inaugural inclourà entre 450 i 470 peces, documentació i material d'arxiu que reflectirà la memòria artística i cultural de la Lleida del segle XX i XXI.

L'edifici que acull el museu és d'uns 3.500 metres quadrats distribuïts en sis plantes i la intervenció arquitectònica anat a càrrec de la Unió Temporal d'Empreses (UTE) integrada per Arnó, Sorigué i Romero Polo. El procés per a la construcció del nou centre va començar fa 10 anys, però les obres en sí ho van fer l'abril de 2019. El pressupost dels treballs ha sortit de l'Estat, la Generalitat, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i els fons FEDER de la Unió Europea.

El nou Morera posarà a disposició del públic un equipament que serà de referència per a Lleida, per a Catalunya i per a tot l'Estat, ja que compta amb més de 5.000 obres i recorre totes les tendències artístiques dels segles XX i XXI.