Sis anys del litigi per les obres de Sixena: no es poden veure i se'n desconeix l'estat de conservació

Ja fa sis anys d'aquell 11 de desembre de 2017 en què agents de la Guàrdia Civil van irrompre de matinada al Museu de Lleida per assegurar que la comitiva judicial de l'Audiència d'Osca pogués executar provisionalment la sentència que obligava l'equipament lleidatà a lliurar 44 obres provinents del Monestir de Vilanova de Sixena per tornar-les al lloc d'on provenien. Feia poques setmanes de la celebració de l'1-O i Catalunya estava sotmesa a l'aplicació de l'article 155.

Les obres van tornar al monestir aragonès el 2017, però des de l'estiu del 2022, els béns no es poden veure perquè el monument està tancat per una rehabilitació i es desconeix l'estat de conservació de les peces. La Generalitat continua lamentant la seva sortida de l'equipament, on estaven "ben preservades" i es podien visitar, ha detallat a l'ACN Sònia Hernández, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.

Per contra, l'Executiu aragonès celebra que les peces siguin al lloc d'on "mai haurien d'haver sortit" i recalquen que es troben en "òptimes condicions". Assenyalen que els controls de manteniment es fan de forma mensual des del Museu d'Osca. Així mateix, recorden que ara estan a l'espera de la resolució judicial sobre el trasllat dels frescos de la Sala Capitular que es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Reobrir l'exposició a finals del 2024

Fonts del Govern d'Aragó consultades per l'ACN han assegurat que les obres de restauració del Monestir de Sixena ja han acabat però que encara no ha reobert perquè falta l'execució del projecte museogràfic. L'Executiu -ara a mans del PP i Vox- ha inclòs una partida pressupostària per al 2024 i l'objectiu és reobrir a finals d'any tot i que apunten que dependrà dels terminis de licitació i execució dels "projectes pendents".

Les mateixes fonts afirmen que els treballs que s'han fet al monestir tenen per objectiu la millora de l'espai de recepció dels béns, que era provisional, amb l'adequació d'una nova zona expositiva que reuneix les "condicions per a la conservació dels béns d'art", tant pel que fa als aspectes climàtics com de seguretat. Així mateix, a

Les peces de Sixena ja no tornaran mai més a Lleida

Un dels que van viure amb més intensitat aquella jornada de l'any 2017 va ser l'aleshores conservador de Museu de Lleida, Alberto Velasco, que en una entrevista a l'ACN lamenta que ara les obres no es puguin veure i tampoc es pugui saber en quin estat es troben. Remarca que a Lleida les tenien constantment a la "infermeria" i estaven "absolutament cuidades i vigilades" pels tècnics del museu, que feien actuacions de "conservació preventiva".



El fins fa poc director de Museu de Lleida, Josep Giralt, que va plegar a finals de novembre per jubilació, es va mostrar convençut en una entrevista a l'ACN que les peces de Sixena ja no tornarien mai més a Lleida.

L'aleshores conseller de Cultura Lluís Puig també veu complicat que el Govern pugui arribar a una entesa amb el nou executiu del govern d'Aragó si ja va ser impossible amb Javier Lambán, que era del PSOE. Tot i així, diu que algun dia s'haurà de dialogar per evitar que les obres "s'acabin podrint". En aquest sentit, lamenta que quan es polititza tant una qüestió cultural s'acabi sense trobar solucions. Afegeix que Lleida no oblidarà mai "l'espoliació" que van patir el desembre de 2017.