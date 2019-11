Vox ha portat aquest dijous a l'Assemblea de Madrid una iniciativa perquè la Cambra insti al Govern espanyol il·legalitzar "els partits separatistes que atemptin contra la unitat de la nació amb els instruments legals al seu abast o procedint a les reformes legals que habilitin a això". Aquesta proposta ha pogut tirar endavant gràcies els vots del Partit Popular i Ciutadans.



Ho han fet a través d'una Proposició No de Llei (PNL), debatuda al Ple de la Cambra autonòmica, i que ha comptat amb el rebuig de PSOE, Más Madrid i Unidas Podemos-IU.

També a través d'aquesta PNL, han instat a la Unió Europea a "que inscrigui als denominats com a CDR (Comitè per a la Defensa de la República) en la llista d'organitzacions criminals i terroristes", remetent l'expedient amb les dades de la investigació judicial de l'Audiència Nacional contra els detinguts dels comitès el passat setembre.



Finalment, han sol·licitat que es procedeixi "immediatament" a suspendre "qualsevol pagament i si escau revocar i ordenar el reintegrament de tota mena de subvencions o ajudes públiques que poguessin estar percebent de qualsevol organisme públic autonòmic, els denominats CDR o qualsevol altra associació o organització que tingui relació directa o indirecta amb aquesta".



En el debat parlamentari, el diputat de Vox José Ignacio Arias ha justificat la presentació d'aquesta iniciativa "pels centenars d'imatges i testimonis que des de fa més de dos anys s'estan produint a Catalunya" però ha posat l'accent principalment en les declaracions dels detinguts dels CDR.



"La culminació de tots els actes violents, tinença de substàncies per fabricar explosius, la tinença d'armes de guerra amb l'objectiu d'assaltar el Parlament català perquè el senyor Torra es pogués atrinxerar després de proclamar la República no donen peu a dubtes", ha etzibat. A parer seu, volen imposar "a Catalunya, i no a tot tardar, en altres comunitats".

"Llibertat de pensament"

Malgrat el seu vot favorable, la diputada de Ciutadans Araceli Gómez ha criticat a Vox la presentació d'aquesta proposta quan damunt de la taula està el debat "de la seva pròpia il·legalització per atemptar contra l'ordenament jurídic" en anar contra la igualtat i la discriminació així com per portar iniciatives sense rang de llei a l'Assemblea quan ni tan sols creuen en "l'Estat autonòmic".



A més, ha posat l'accent que defensen la llibertat de pensament i ha recordat que, com a premissa, no estaran d'acord amb algunes coses però ho defensaran perquè creuen en "la llibertat de pensament".



Així mateix, ha incidit en què creuen també en la llibertat amb responsabilitat i per això els polítics han de proporcionar l'entorn perquè tots la desenvolupin en les millors condicions tenint com a marc la Constitució.



Per part seva, la parlamentària del PP Yolanda Ibarrola ha condemnat els fets succeïts a Catalunya i ha criticat el "desistiment de funcions" del Govern del PSOE però ha recordat a Vox que l'Assemblea no és "un fòrum per fer campanya".



A pesar que comparteixen la finalitat perseguida per la iniciativa, a parer seu, està presentada amb una redacció "matussera". Així, i també pesi al posicionament del grup a l'hora de votar, ha criticat el caràcter judicial de la proposta, sense entrar en què podria ser "desconeixement normatiu", i que busca "la confrontació en temes que haurien de ser consens bàsic".

Normativa de "Franco i Mussolini"



El diputat d'Unidas Podemos-IU Tito Morano ha recordat que "no hi ha cap condemna judicial" i ni tan sols "una acusació formal" contra els CDR pel que ha enlletgit que estiguin plantejant que l'Executiu els declari culpable "sense judici".



A més, pel que fa a la il·legalització de partits, Morano ha sostingut que el plantejat es basa en "una normativa legal de Franco i de Mussolini", per la qual cosa només té un nom: "feixisme". "Els demano a PP i Ciutadans que no continuïn ballant al son que toca Vox perquè és un so de marxes militars", ha assenyalat, per a continuació incidir en què vol derrotar als seus enemics polítics però no "empresonar-los".



El diputat de Más Madrid Pablo Gómez Perpiyà ha sostingut que Vox ha passat "una línia vermella" i ha qualificat la iniciativa "d'esperpent polític i legal". "Il·legalitzar als partits... quin tipus de llei de la selva creuen que tenim per Constitució?", ha preguntat a la bancada.



A parer seu, el veritable problema és que PP i Ciutadans "han trencat l'esperit" de la Transició en pactar amb "les rèmores del Franquisme". "En democràcia les lleis les apliquen els jutges i els tribunals, i no de manera arbitrària", ha subratllat.

"Les idees no delinqueixen", diu el PSOE



Finalment, el parlamentari del PSOE José Manuel Uribes ha indicat que es tracta d'una proposició "improcedent formal i legalment", no sols pel lloc sinó pels valors o els contravalors "que amaga".



"Li ho hem dit per activa i per passiva als independentistes i ara cal dir-li-ho a vostès: en una democràcia de debò les idees no delinqueixen, tret que expressin odi; delinqueixen els fets, no les paraules. Aquesta és la grandesa de la nostra democràcia constitucional", ha conclòs.