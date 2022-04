El president del Consell per la República, Carles Puigdemont, ha presentat aquest divendres el nou govern de l'organisme, amb noms coneguts com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, el cantautor Lluís Llach i d'altres figures polítiques com els diputats Toni Castellà i Aurora Madaula, entre d'altres. Puigdemont ha reivindicat el nou organisme com "l'espai més transversal de l'independentisme" perquè està format per "una pluralitat d'accents" de les diferents formacions sobiranistes.

Se celebra la primera reunió a la Catalunya del Nord

Puigdemont ho ha anunciat en la presentació dels membres del nou govern en la primera reunió a Ribesaltes (Catalunya Nord). En aquesta primera trobada de tots els nous membres del govern servirà per començar a treballar en el pla de govern que tindrà l'executiu del Consell per la República.



Toni Comín assumeix la vicepresidència, Lluís Puig s'encarregarà de l'acció cultural, Toni Castellà serà el responsable de les relacions institucionals i Aurora Madaula liderarà l'acció política interior. Puigdemont ha destacat que aquest govern del Consell per la República té una línia "continuista", ja que el president creu que fins ara s'ha fet una "feina molt satisfactòria".

L'objectiu del president del Consell per la República és incorporar consellers polítics, una tasca que representarà Lluís Llach. Puigdemont ha apuntat que aquesta figura es reserva per a persones "amb independència de lligams" però que tenen "una visió de país imprescindible" i per això els ha volgut sumar.



Com a cares noves, el govern incorpora l'advocada penalista Teresa Vallverdú, que serà la responsable del desplegament reglamentari i Montserrat Corrons, que s'ocuparà de donar suport als consells locals. De fet, Puigdemont ha assegurat que la figura de Corrons serà molt important perquè el paper dels consells locals serà "clau" en l'acció política que es farà en els propers anys.