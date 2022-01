Els grups parlamentaris de l'oposició han carregat aquest dilluns contra els canvis a la cúpula del cos dels Mossos d'Esquadra. Ho han fet a la comissió d'Interior del Parlament, on el conseller Joan Ignasi Elena ha comparegut per rendir comptes sobre els darrers moviments a la cúpula policial, tal com havien demanat PSC, PP, Cs, Vox i En Comú Podem entre crítiques per la remodelació dels principals comandaments.

L'oposició qualifica els canvis com un "avís per a navegants"

Les formacions han assenyalat que veuen els canvis com un "avís per a navegants" vestida a partir d'unes explicacions que no els han semblat "convincents". Elena ha negat que s'hagi fet cap "purga" i ha defensat de nou que els moviments "són una pràctica habitual". També ha insistit que els moviments només els sabia ell i el president Pere Aragonès, afegint que no els havia compartit amb els socis de Govern.



Sobre el nou comissari en cap del cos, Josep Maria Estela, que pren el relleu de Josep Lluís Trapero, Elena ha dit que "representa millor que ningú aquesta idea de territorialització i la proximitat, i la capacitat de treballar en equip i cooperació de manera més horitzontal". El conseller ha destacat la necessitat d'un canvi del model de lideratge i direcció, enfocat a la "coralitat", "més plural i cooperatiu".