Introdueixen 40 cabres i 15 rucs al Baix Llobregat per adaptar els boscos al canvi climàtic

Aquesta setmana s'ha introduït un ramat de 40 cabres i 15 rucs a la finca de Can Colomer, a Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) amb l'objectiu d'adaptar els boscos al canvi climàtic. Es tracta d'un pla pilot de silviopastura de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a les Muntanyes del Baix, que té com a objectiu demostrar l'eficàcia d'aquesta estratègia de gestió forestal per fer més resilients els boscos metropolitans.

La finalitat és promoure sistemes per adaptar el territori també als afectes derivats d'aquest canvi climàtic, com els incendis forestals o la sequera. El cap d'Infraestructura Verda a l'AMB, Jesús Fernández, detall que amb el treball del bestiar s'aconsegueix "reduir vegetació i, per tant, combustible per reduir el risc d'incendi". A la vegada, permet també "adaptar la superfície forestal a les noves condicions climàtiques".

L'actuació comprèn una superfície de 58 hectàrees forestals a la finca, entre els termes municipals de Sant Climent de Llobregat i Gavà i dins de les Muntanyes del Baix. És un sector molt afectat per la sequera que requereix gestió forestal adaptativa i corresponsabilitat entre els diferents agents del territori. La cap de l'oficina de Gestió Ambiental d'Infraestructura Verda a l'AMB, Laura Cid, ha detallat que en les 58 hectàrees s'ha fet una aclarida "intensa" de la massa forestal, mentre que en unes altres 50 l'aclarida ha estat més "suau".



La zona on s'han introduït els animals. — AMB

"En tots dos casos s'entra el bestiar perquè facin el manteniment i se'n farà un seguiment de la seva evolució, per veure com s'adapta el territori als efectes del canvi climàtic", explica Cid. La creació de zones on el ramat pugui "treballar" és una de les millors maneres per fomentar la gestió forestal, segons els experts de l'ens metropolità.

El projecte compta amb un pressupost de 322.524 euros, dels quals un 38% són finançats per la Unió Europea. La previsió és que els treballs forestals i el seguiment s'allarguin dos anys i mig, fins al setembre de 2026. La finca de Can Colomer és "un laboratori viu a l'aire lliure" per comprovar l'eficàcia de la silvopastura, que també es porta a terme en altres finques de Catalunya, a Castella i Lleó i a França, en el marc d'AgroForAdapt.

Els sistemes agroforestals

Els sistemes agroforestals que s'ha promogut a la finca són la combinació de vegetació llenyosa (arbres i arbustos) amb activitat ramadera per obtenir beneficis de les seves interaccions. La gestió forestal i la pastura tenen una triple missió: millorar l'estructura del bosc, adaptar els boscos als efectes negatius del canvi climàtic i reduir el risc d'incendis forestals, segons recorda l'ens en una nota. L'Ajuntament de Barcelona també va portar a terme un pla pilot amb aquest model l'any 2022, que es va posar en marxa a Collserola. Actualment, un altre ramat ho fa entre Nou Barris i Montcada.