El president del grup parlamentari del PSC, Salvador Illa, ha estat el primer en comparéixer al segon debat d’investidura de Pere Aragonès amb què aspira a la presidència, on ha anunciat que els socialistes votaran "no" a la investidura. Tot i tenir un to amable, i fins i tot irònic en algun moment, el líder dels socialistes a Catalunya no ha dubtat en carregar contra el futur Govern de coalició, així com criticar el procés de negociació. "Han airejat les seves diferències sense pudor i discreció. Hem vist molts ultimàtums i fins i tot un trencament", ha dit en referència a l'ultimàtum d'ERC de governar en solitari, sense Junts. "Hem vist carreres per descartar-se del seu Govern. Es fa difícil no veure-ho com una manca de confiança", ha continuat, referint-se a Elsa Artadi i Joan Canadell, que han rebutjat format part del Govern.



"El procés de negociació ha danyat les institucions de Catalunya, ha rebaixat la seva autoritat com a futur president i s'ha perjudicat el país. No comencen amb massa bon peu", ha opinat. "Vostès porten governant junts des de fa cinc anys, ves que no es coneguessin. Per què hem hagut d'esperar tres mesos?" ha criticat. A més, no s'ha estat de recordar que dels vuit presidents catalans "és l’únic que haurà necessitat tres investidures", fet que ha qualificat de "rècord inèdit".



Encara que votaran en contra de la investidura d'Aragonès, Illa ha dit que donaran el suport al Govern en aspectes concrets, com en el combat a la Covid-19 i els pactes nacionals en matèria social i econòmica. D'altra banda, ha assegurat que volen ser una "oposició contundent i constructiva, elegant i fins i tot divertida". Davant d'aquesta afirmació, Aragonès ha dit que, en el discurs d'Illa, sobretot ha vist "una invitació a la resignació". "Nosaltres no ens aturarem i estarem plenament determinats perquè siguin un país de drets i llibertats per tothom", ha contestat. Davant d'això, el portaveu socialista ha insistit que Aragonès "té tot el suport" dels socialistes. "Vagi amb compte que no li fallin suports més propers", ha comentat.

"Si no volen vetos, no portin al Tribunal Constitucional allò que els hi molesta que es parli"

Respecte al procés independentista, ha criticat que ERC, Junts i la CUP "parlen de materialitzar la república catalana". "Això no passarà. Vostè ho sap. Ho sap tothom. Dibuixa un projecte d'horitzó per una part de la societat catalana", ha criticat. "Perquè el triomf de l'independentisme és divisiu però la defensa de la unitat d'Espanya, que no té el suport de la majoria dels electors, no ho és?", ha etzibat Aragonès. A més, Illa li ha demanat que aixequi el "veto" al PSC fixat des de les eleccions. "Si no volen vetos, no portin al Tribunal Constitucional allò que els hi molesta que es parli", ha contestat el futur president.