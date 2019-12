Aquest dilluns es van col·locar totes les catifes necessàries perquè hi pugui haver investidura de Pedro Sánchez el 30 desembre. El Congrés va habilitar els dies oportuns i ERC va confirmar que l'acord amb el PSOE estava gairebé tancat i només quedaven alguns "serrells" per resoldre. Però faltava l'escull principal: l'escrit de l'Advocacia de l'Estat pronunciant-se sobre la sentència de Tribunal de la Unió Europea (TJUE) al voltant de Oriol Junqueras ... i l'escrit no es va presentar.



Des l'Advocacia de l'Estat es va guardar silenci tot el dia i només es va recordar que el termini donat pel Tribunal Suprem a les parts per pronunciar-se no acaba fins al 2 de gener, negant que ningú hagués anunciat oficialment que el seu escrit es presentés aquest dilluns. I, des del Govern espanyol, també es va guardar un escrupolós silenci per fugir de les acusacions d'interferències sobre el poder judicial que ja arriben des de l'oposició.

L'única cosa que va transcendir, segons diverses fonts, és que l'Advocacia de l'Estat ha decidit que Junqueras té dret a recollir l'acta d'eurodiputat, però no hi ha consens en quines condicions ha de fer-ho, bé a la Junta Electoral Central o a Brussel·les; o si ha d'anar escortat i tornar a presó després del tràmit o ha de seguir en llibertat. Tots aquests assumptes van ser discutits durant tot el dilluns sense arribar-se a una decisió definitiva i, a última hora de la tarda, es va decidir que l'escrit encara no es presentaria.



Això encara fa més difícil que pugui haver-hi una investidura el dia 30 de desembre, com segueix sent la pretensió de Pedro Sánchez. No obstant això, aquesta data encara és possible si hi hagués aquest dimarts un pronunciament de l'Advocacia de l'Estat amb el qual estigués d'acord ERC i, a més, s'aconseguís un pacte polític entre PSOE i ERC en poques hores, una cosa factible ja que les dues parts reconeixen que l'acord està pràcticament tancat. No obstant això, els terminis de temps són molt ajustats, ja que les dues delegacions haurien de tornar a reunir-se, fer públic l'acord com s'han compromès i, a més, haurien de ratificar-lo les direccions dues formacions polítiques.

Per això, cobra més força ara la possibilitat que, si s'arriba finalment a un acord entre PSOE i ERC, la investidura es traslladi al 2 de gener, perquè Sánchez pugui ser investit president el diumenge, dia 5. Tampoc està descartat prolongar-lo una setmana més i convocar el ple d'investidura el 7 de gener.

Serà "el gest" que demana ERC?



Tot això donant per fet que hi haurà acord i que l'escrit de l'Advocacia de l'Estat li servirà com a "gest" a ERC per arribar a aquest acord amb els socialistes, cosa que tampoc està garantit. Els republicans han demanat que l'Advocacia de l'Estat demani la nul·litat del judici del Procés, el que no entra en els seus plans. I, a més, també han sol·licitat que Junqueras sigui posat en llibertat, cosa que també sembla difícil que defensi aquest òrgan, dependent del Ministeri de Justícia.



Però el Govern espanyol vol que l'escrit de l'Advocacia sí contingui aquest "gest" que demana ERC i, segons algunes fonts consultades, el fet que aquest dilluns no hagi sortit el seu posicionament pot ser degut a què l'Executiu tem que la posició que es defensa en aquest cas no serà compartida pels republicans catalans o no comporti "el gest" que reclamen.



Si ERC rebutgés el posicionament de l'Advocacia de l'Estat el que s'obriria seria un nova etapa d'incertesa que deixaria la investidura no només sense data, sinó completament en l'aire, tornant el fantasma d'unes terceres eleccions. El Govern estatal no preveu que això pugui ocórrer i farà tot el possible per evitar-ho.