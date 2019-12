Els equips negociadors de PSOE i d'ERC van mantenir aquest divendres una reunió a Madrid per intentar desbloquejar la investidura del candidat socialista Pedro Sánchez. En la trobada, segons van confirmar fonts pròximes als negociadors, van registrar-se "avenços", encara que l'acord no va acabar de tancar-se. Segons La Vanguardia, que cita fonts coneixedores de la reunió, les dues formacions treballen per tancar un acord abans d'acabar l'any i perquè se celebri un debat d'investidura entre els dies 2 i 5 de gener.



La reunió entre els socialistes i els republicans va produir-se en un moment d'impàs a l'espera que l'Advocacia de l'Estat doni a conèixer l'escrit d'al·legacions després de la decisió de la Justícia Europea sobre l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras.

El mateix divendres, la ministra portaveu de l'Executiu en funcions, Isabel Celaá, va assegurar que les negociacions entre els dos partits segueixen "en curs" a l'espera de conèixer el document de l'Advocacia. En aquest sentit, Celaá va manifestar la seva confiança en què les al·legacions es presentin el dilluns 30 de desembre perquè sigui possible complir l'objectiu que el mateix Executiu s'ha autoimposat per aconseguir "una investidura com més aviat millor".



Celaá va evitar parlar d'una data concreta i va explicar el retard de l'pronunciament de l'Advocacia -la resta de les parts personades en el judici del Procés ja s'han manifestat- respon a l'"estudi profund" que aquest òrgan està fent respecte d'una sentència "innovadora" de tribunal de Luxemburg que "canvia la doctrina" que hi havia fins al moment, segons la qual cada estat membre de la UE decidia en quin moment els seus nacionals elegits en els comicis a el Parlament Europeu obtenien la condició d'eurodiputats.



El passat 19 de desembre, el Tribunal de Justícia de la UE va dictaminar que l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, havia d'haver estat reconegut com a eurodiputat des de la proclamació oficial dels resultats de les eleccions al Parlament europeu del passat maig i gaudir "des d'aquest mateix moment" d'immunitat per poder assistir a la sessió constitutiva de l'Eurocambra a Estrasburg (França) el 2 de juliol.

La decisió de la Junta Electoral Central



D'altra banda, la setmana vinent la Junta Electoral Central (JEC) té previst estudiar, en la reunió de divendres 3 de gener, els escrits que li van presentar el PP i Ciutadans demanant que no s'atorgui l'acta d'eurodiputat al president d'ERC, Oriol Junqueras, per estar condemnat per sentència ferma, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'organisme.



Estant a la presó provisional i en ple judici del Procés, Junqueras va aconseguir al maig el seu escó en les eleccions europees, però la JEC no va poder expedir la credencial al juny perquè el Suprem li va negar el permís per complir el tràmit que exigeix ​​la legislació espanyola, que és jurar o prometre la Constitució davant la Junta. La recent sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea davant la consulta que li havia dirigit el Suprem ha canviat les coses perquè la institució comunitària entén que l'eurodiputat ja ho és des que és elegit, sense que cap tràmit formal nacional pugui condicionar l'obtenció de l'escó.