De les crítiques al PSOE i a Pedro Sánchez de Montse Bassa (ERC) i Laura Borràs (JxCat) al discurs marcadament antifeixista de Mireia Vehí (CUP). Així es poden resumir les intervencions de les tres diputades independentistes que han intervingut aquest dimarts al Congrés en el segon debat d’investidura, que ha culminat amb la investidura del socialista Pedro Sánchez per majoria simple. La intervenció més emotiva i dura ha estat la de Bassa, germana de l’exconsellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa, condemnada pel Tribunal Suprem a dotze anys de presó per sedició. La diputada d’ERC ha reconegut que es decantaria pel “no” al PSOE, però que quan visita la seva germana i altres presos polítics d’ERC li fan veure “que creiem en el diàleg i que volem construir una república catalana independent des de la cordialitat amb Espanya". I, per això, el seu partit ha optat per l’abstenció.



“Creu que m'importa la governabilitat d'un país que té a la meva germana i el meu Govern a la presó i a l'exili? No", ha proclamat Bassa, que ha titllat el PSOE de “botxins”. A més, s’ha adreçat explícitament a Pedro Sánchez per dir-li que el seu partit és “còmplice de la mentida de la violència a Catalunya”. "Em farien votar no a un PSOE còmplice de la criminalització de la protesta, però sap que quan visito la meva germana, Oriol Junqueras, Carme Forcadell o Raül Romeva al puto vidre, sempre em somriuen a la meva ràbia i em recorden que creiem en el diàleg i que volem construir una república catalana independent des de la cordialitat amb Espanya", ha afegit.



La diputada ha justificat l'abstenció del seu partit per "donar-li una oportunitat" al diàleg i perquè ERC "creu en la pau i la paraula" front la "violència i l'odi". A més a més, Bassa ha recordat al PSOE que està "a les seves mans canviar les lleis". Finalment, també ha culpat els socialistes de "preferir empresonar que reconèixer un dret democràtic com és l'autodeterminació".

Borràs: “No podem votar a favor de la repressió”



La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha confirmat el “no” a Sánchez de la seva formació recalcant els dubtes amb què el líder del PSOE aborda el “problema polític més important” que té l’Estat. "Si els reis porten una investidura haurà de passar de les paraules als fets, però haurà de decidir si és per convicció o per instint de supervivència", ha manifestat. La dirigent independentista ha afegit que ha comptabilitzat que Sánchez ha “canviat de discurs” sobre Catalunya fins “sis vegades”, de manera que “es fa difícil saber què pensa”.



A l’hora d’explicar les raons del “no”, Borràs ha estat clara: "No podem votar en contra de Catalunya i a favor de la repressió". Ha denunciat que a Espanya "no hi ha separació de poders". "Les circumstàncies [de la investidura] no tenen res de normal. No podem votar la investidura quan l'arquitectura política i judicial vol desposseir de la presidència Quim Torra", ha recalcat en referència a la decisió de divendres de la Junta Electoral Central (JEC). Finalment, també ha reclamat que s’alliberi el president d’ERC, Oriol Junqueras, després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Al seu torn, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha volgut deixar clar que les raons del “no” dels anticapitalistes són completament diferents a les que tenen els partits de la dreta espanyola i ha considerat “imprescindible” articular una “aliança antifeixista a les institucions i als carrers”. La parlamentària cupaire ha centrat part de la seva intervenció en atacar el líder de l’extrema dreta de Vox, Santiago Abascal, per recordar-li “que el que tenen en comú els agressors de les dones és que són homes” i reclamar-li que “pari de fer comentaris racistes”.



A més, ha afegit que “tenim memòria” i que aquesta és la de “Quico Sabaté, Guillem Agulló, Aurora Picornell, les Roges des Molinar, las 13 rosas i les advocades d’Atocha. El nostre independentisme és, sobretot, antifeixista”. I després d’una jornada marcada pel to extremadament crispat en els discursos de PP, Vox, Cs o Navarra Suma, entre d’altres, ha conclòs dient que “la nostra revolució només pot néixer d’un gran sentiment d’amor”.