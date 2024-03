Investigadors catalans identifiquen una molècula que bloqueja una proteïna clau en el càncer metastàtic

L'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI) i l'Institut Català d'Oncologia (ICO) han identificat una molècula natural que bloqueja una proteïna clau en la metàstasi del càncer. Els investigadors ja han publicat els resultats de l'estudi en un article a la revista científica Phytomedicine. La proteïna ID3 s'havia resistit a la manipulació terapèutica fins a dia d'avui.

L'estudi ha permès trobar la silibinina, una molècula que prové del card marià i que és capaç de bloquejar eficaçment l'activació de la proteïna ID3 en cèl·lules que hi ha en els vasos sanguinis del cervell i del pulmó. Es tracta d'unes cèl·lules clau en el desenvolupament de la metàstasi cerebral. De la mateixa manera, la molècula del card marià inhibeix la proteïna en cèl·lules amb càncer de pulmó, un dels tumors que més metàstasi cerebrals origina entre els pacients oncològics.

De fet, en aquests casos de càncer se sap que la proteïna "reprograma" les cèl·lules tumorals per fer-les insensibles als tractaments que hi ha a dia d'avui. Activar aquesta proteïna dona un "passaport molecular" que permet que el càncer es trasllado a altres parts del cos durant les primeres etapes de la metàstasi. La proteïna ID3 s'havia resistit a la manipulació terapèutica fins a dia d'avui.

Al principi de la investigació, es va examinar la interacció que tenia la proteïna ID3 amb altres gens en pacients amb càncer de pulmó. Això va permetre detectar que la proteïna ID3 té una connexió molt important amb altres proteïnes específiques vinculades amb creixement i reparació dels vasos sanguinis, denominades BMP. Per això van concloure que actuar sobre la ID3 permetria bloquejar la propagació metastàtica del càncer de pulmó.

A partir d'aquí, els grups de recerca de l'IDIBGI i l'ICO van plantejar l'ús de la silibinina com a potencial inhibidor d'aquesta proteïna. Es tracta d'un biocomposta amb activitat antimetastàtica que els grups de l'IDIBGI i l'ICO han investigat en diversos estudis moleculars i clínics. Per això es van fer estudis de laboratori amb models cel·lulars on el tractament amb silibinina va aconseguir l'activació d'ID3, no només a les cèl·lules que envolten els vasos sanguinis cerebrals, sinó també en les pròpies cèl·lules de càncer de pulmó.

Els resultats de la investigació no només es van observar en plaques de cultiu i tubs d'assaig, sinó també en animals tractats amb dosis similars a les que poden trobar els pacients que prenen complements alimentaris rics en silibinina. A més, la troballa desmitifica la impossibilitat d'inhibir els factors que potencien la metàstasi a partir dels fàrmacs.