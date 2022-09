Ja són tres les denúncies per presumptes abusos sexuals al Club Hoquei Mataró

Els Mossos d'Esquadra han rebut en les darreres 48 hores dues denúncies contra un històric membre del Club Hoquei Mataró per abusos sexuals. Aquests dos casos s'afegeixen a la primera denúncia feta pública dilluns. Segons ha explicat la policia, es tractaria de casos de diferents èpoques. En el cas de la primera víctima, els fets es remunten a set anys enrere. En el segon cas, els fets haurien succeït fa 40 anys i la darrera denúncia fa referència a fets de fa uns 10 o 15 anys.

Ja des de la primera denúncia que es va fer pública, el club s'ha posat a disposició de totes les possibles víctimes i condemna qualsevol tipus d'assetjament, abús o agressió sexual. Ho va fer a través d'un comunicat dilluns, en què afegia "l'entitat revisarà els protocols i reglaments interns per evitar situacions de risc, formar els col∙laboradors en la detecció de conductes impròpies i assegurar que situacions com la denunciada no tinguin cabuda a la nostra entitat".

La primera denúncia va transcendir dilluns i el presumpte cas d'abusos sexuals ja està sent investigat pel jutjat d'instrucció número 1 de la capital del Maresme. En tot els casos, el denunciat és un històric membre de l'entitat, que ara té 79 anys. El cas conegut dilluns hauria passat fa una dècada i l'ha denunciat un jove que aleshores tenia 12 anys.

Avançat per TV Mataró, els Mossos d'Esquadra van rebre la denúncia el 28 de juliol, i l'home va ser citat a declarar. Finalment, el cos va tancar i traslladar l'atestat al jutjat el 6 d'agost. L'home hauria abusat del llavors nen en diverses ocasions i durant un termini mínim de dos anys, fet que, segons recull el mitjà local, fa sospitar que hi podria haver altres casos perpetrats per la mateixa persona, com confirmarien les dues denúncies que ja han aparegut. El denunciat ha estat delegat, vocal i, actualment, membre històric del club d'hoquei, on va realitzar diverses funcions des de la seva fundació, el 1992, fins al 2020.