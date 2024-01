Jaume Clotet guanya el Premi Pla i César Pérez Gellida s'endú el Premi Nadal

L'escriptor i periodista Jaume Clotet ha guanyat el 56è Premi Josep Pla amb La Germandat de l'Àngel Caigut, i l'autor de novel·la negra César Pérez Gellida, el 80è Premi Nadal amb Bajo tierra seca. Són dues obres emmarcades en el gènere del thriller.

Enguany el Premi Nadal compleix 80 anys

L'obra de Clotet és un thriller actual amb elements històrics amb un monjo de Montserrat i una mossa d'esquadra com a protagonistes, mentre que la història escrita per Pérez Gellida tracta sobre una enigmàtica i seductora vídua que a l'Extremadura de principis del segle XX va marcar el destí d'aquells que es van creuar amb ella.



Els guanyadors van rebre el premi al tradicional sopar de Reis a l'Hotel Palace de Barcelona. Les dues novel·les sortiran el 7 de febrer de la mà de l'editorial Destino. Clotet ha explicat, després de rebre el guardó, que la novel·la guanyadora del Pla és un thriller amb base històrica i és un viatge pel regne llatí de Jerusalem del segle XIII fins a la Barcelona del segle XXI al voltant d'un secret.



Clotet ha estat subdirector de l'ACN i director general de Comunicació del Govern i va guanyar el XX Premi Néstor Luján de novel·la història amb l'obra El càtar proscrit. És coautor de la novel·la Lliures o morts i del llibre de no-ficció 50 moments imprescindibles de la història de Catalunya.



El Premi Josep Pla de prosa en llengua catalana ha rebut 37 obres i els organitzadors van remarcar que hi havia tot tipus de propostes com per exemple dietaris, novel·les històriques, de gènere fantàstic o de caràcter intimista. El jurat del guardó el forma Laia Aguilar, Marc Artigau, Montse Barderi, Manuel Forcano i Glòria Gasch. La dotació econòmica del Premi Josep Pla és de 10.000 euros i l'obra guanyadora de l'edició anterior va ser La llei de l'hivern, de Gemma Ventura.

El Premi Nadal, per un altre thriller

D'altra banda, César Pérez Gellida ha guanyat el Premi Nadal amb Bajo tierra seca, un thriller coral, en la línia del que ha escrit l'autor en les seves obres anteriors. Al llibre, després de l'incendi de la hisenda de la protagonista, la vídua desapareix i comença una investigació per saber què ha passat i que ha estat d'ella.



Després de rebre el guardó, César Pérez Gellida ha apuntat que el llibre és "un thriller molt negre amb un transfons polític i social que condiciona la novel·la i on es posa de manifest que l'hostilitat pot condicionar les persones i fer-les molt més hostils".

César Pérez Gellida ha indicat que hi ha dues paraules en castellà que sempre li han cridat l'atenció per la seva sonoritat i significat: alegria i gràcies. "Alegria és el que tinc ara mateix" i "sento l'alegria del reconeixement, de ser mereixedor d'aquest premi en un any tan especial ja que són 80 anys del Nadal", ha assenyalat.



L'escriptor César Pérez Gellida ha dit que Antonia Monterroso és el personatge que "més impactarà els lectors" perquè és una dona que tothom coneix però ningú sap qui és. "És una dona molt atractiva per l'època i molt directa i ha lluitat contra gairebé tot", ha avançat.



El jurat ha destacat la personalitat estilística de la novel·la de l'autor d'obres com Astillas en la piel, La suerte del enano, Memento mori i

El Premi Nadal de Novel·la ha arribat a la 80a edició i va rebre un total de 824 obres procedents de l'Estat, així com d'altres països del món. Segons els seus organitzadors, aquestes reflectien "la diversitat i riquesa del gènere" amb un predomini de la novel·la negra i el thriller. Moltes de les obres tenien un rerefons "feminista" i abunden altres propostes literàries situades en el present i amb un caràcter intimista. La dotació d'aquest guardó és de 30.000 euros.



El jurat del Premi Nadal del 2024 està format per Inés Martín Rodrigo, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello i Emili Rosales. La novel·la guanyadora de l'any passat va ser Nosotros de Manuel Vilas.