Josep Maria Jové: "Jo ja estic condemnat"

El diputat d'ERC al Parlament i exsecretari general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, ha afirmat que creu que serà condemnat pel seu paper en els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre: "Jo ja estic condemnat d'avantmà, és impensable que la meva sentència m'absolgui uns delictes que ja estan condemnats pel Tribunal Suprem", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. Jové, així com el també diputat i exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó està processat pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets.

El republicà creu que, que ja hi hagi condemnes per malversació del Tribunal Suprem contra altres presos polítics fa que tant ell com Salvadó siguin, probablement, condemnats en aquesta línia. També ha recordat que tots dos han de fer front a una fiança de 4,5 milions d'euros imposada pel TSJC. En cas de no ser consignada, el tribunal ordenarà l'embargament de béns el dia 26 de març: "A mi m'acusen d'organitzar el referèndum, quan en principi no és delicte des de l'any 2005", ha denunciat. A més, el republicà també ha defensat que el seu cas "forma part de la causa judicial contra l'independentisme" i s'ha reafirmat en el seu dret a no declarar, tal com va fer aquest dimecres, perquè fer-ho "significaria blanquejar un procés judicial que està ple d'irregularitats".



Sobre l'acusació pel delicte de prevaricació, Jové ha afirmat que hi és per portar el seu cas als alts tribunals: "L'han afegit perquè, si hi ha delicte de prevaricació, no ens pot jutjar un jurat ciutadà i entenem que els que tiren aquesta causa general contra l’independentisme no es poden permetre un judici que no sigui jutjat per jutges o magistrats".

A més, Jové també s'ha referit a la taula de negociació entre els governs català i espanyol, de la qual en forma part des de la delegació catalana. Ha explicat que va passar a integrar l'equip negociador a petició del líder d'ERC, Oriol Junqueras, i de la secretària general del partit, Marta Rovira. El diputat ha relatat que durant la primera reunió ambdues parts van establir "unes normes mínimes de funcionament" i van demanar al PSOE que "entenguin com veuen ells la realitat", en referència a la voluntat del "80% de la població a resoldre el conflicte polític votant": "Jo crec que comencen a entendre-ho".

Preguntat per les declaracions de l'expresident Carles Puigdemont, qui va defensar la via unilateral tot i comptar amb la taula de diàleg, Jové s'ha mostrat favorable: "Els hi hem dit que no renunciarem mai a cap via". A més, també ha insistit en la necessitat de mantenir l'independentisme al carrer: "Som dues parts molt desequilibrades. L'Estat té instruments poderosíssims. La força que Catalunya porti a la taula, dependrà de dos elements. La capacitat que tingui el Govern de portar consensos a la mesa, i la força de la mobilització ciutadana permanent".



El diputat ha assegurat que la segona reunió arribarà, però que hi ha "una alerta sanitària que s'ha de respectar": "És evident que la proximitat amb l'interlocutor és important, però la gent que patim repressió fa força temps que estem acostumats a fer reunions a través de videoconferències. No és descartable".