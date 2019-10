Quan falten pocs dies perquè el Tribunal Suprem emeti la sentència del judici del Procés, dues organitzacions internacionals que van exercir-hi d’observadores -en el marc de la missió facilitada per la plataforma International Trial Watch- han publicat un informe en què conclouen que “no es compleixen les condicions” per considerar-lo un “judici just”. La Federació Internacional de Drets Humans (FIDH) i la Xarxa Euromediterrània de Drets Humans (EuroMedRights) detallen que s’han vulnerat qüestions com el “principi de contradicció”, a través de “l’ús de proves d’altres procediments inconclusos i bastant-se en testimonis estereotipats”, i no s’ha garantit el “respecte als drets de defensa”.



“Sota l’aparença d’una organització perfecta, falta l’element essencial del judici: el principi de contradicció, que hauria de permetre a cada part expressar-se i treure a la llum la veritat dels fets al·legats”, destaca el document. A més a més, la FIDH i EuroMedRights qüestionen el testimoni de bona part dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que van desfilar pel tribunal i que, a grans trets, van repetir fins a la sacietat el mateix relat: “Es pot esperar que un oficial de les forces de seguretat digui alguna cosa que no sigui el que hagués dit el seu superior un dia abans davant el Tribunal? Com a resultat, els mateixos discursos es repeteixen sovint com a declaracions estereotipades, el que posa en dubte la seva espontaneïtat i la veracitat de les declaracions”.



Un altre punt que destaca el treball és que “la multiplicitat de procediments en diferents jurisdiccions i la seva centralització tardana i incompleta davant el Suprem constitueixen una violació del dret a un judici just”. Per als observadors, “part dels fets [descrits] per la Fiscalia es basen en una investigació que se centra en fets anterior i aliens als del cas”. A més a més, denuncien les condicions en què van examinar-se les proves i que els vídeos es presentessin només els darrers dies, perquè això “va impossibilitar que es produís una discussió o un veritable debat a la recerca del principi de contradicció”.



Les darreres conclusions del treball fan referència a la impossibilitat d’apel·lar la sentència, com a conseqüència que no hi hagi una segona instància estatal que permeti reexaminar el cas, i denuncien la presència de Vox a l’acusació, quan “no ha estat víctima de res i que sosté tesis oposades a les dels acusats”.