"No vaig donar ordres als Mossos sobre el referèndum". Així de contundent s'ha mostrat l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, que ha estat el segon processat a comparèixer davant el tribunal que jutja el Procés. El també candidat a l'Alcaldia de Barcelona, ​​a diferència d'Oriol Junqueras, ha acceptat respondre a les preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, així com a la seva pròpia defensa.



Forn ha aclarit en diverses ocasions que, per compromís polític, dona suport al referèndum. No obstant això, d'acord amb les seves paraules, això no és compatible amb les accions dutes a terme des del Departament que dirigia. En aquest sentit, ha aclarit que des de la seva Conselleria no es va dur a terme "cap acció a favor del referèndum" i que "va ordenar als Mossos complir amb els manaments judicials".

L'exconseller ha defensat la base legal per organitzar la consulta sobre la independència de Catalunya, "no és cap tipus de delicte". Així mateix, ha reconegut que tant ell com la resta de membres del Govern eren conscients dels requeriments del Tribunal Constitucional per organitzar el referèndum.



Sobre el document apòcrif EnfoCATS, Forn ha apuntat que el desconeixia. "El vaig conèixer a la presó d'Estremera, tot el que en conec és pels mitjans de comunicació". Diverses han estat les picabaralles entre el fiscal Fidel Cadena i Joaquim Forn. Primer, Forn ha acusat la Fiscalia d'elaborar "relats pel·liculers" en el seu escrit d'acusació sobre els fets que es jutgen al Suprem. Després, a compte dels cotxes de la Guàrdia Civil "devastats" -terme emprat pel representant del Ministeri Públic- el 20 de setembre de 2017, als voltants de la Conselleria d'Economia. "Ho he vist i ho vaig condemnar" i ha corregit Cadena: "Em sembla que eren dos els cotxes devastats [no set, com havia apuntat anteriorment el fiscal]". Cadena ha afegit que no havia emprat el terme "devastat", sinó "destrossat", tot i que sí que l'havia utilitzat.



Vocabulari a part, l'escrit d'acusació de la Fiscalia no determina el nombre exacte de cotxes devastats o destrossats. Els manifestants que es van concentrar davant la institució catalana el 20-S "van punxar diversos cotxes patrulla de la Guàrdia Civil", assenyala el text.



[Hi haurà ampliació]