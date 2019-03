Quim Torra no era president ni diputat en l'època del referèndum de l'1-O, ni ha estat citat com a testimoni en el judici a l'Procés, però avui el testimoni d'un guàrdia civil ha permès que es materialitzi breument en la Sala Penal del Tribunal Suprem. Un agent de la Guàrdia Civil al comandament de les diligències d'entrada i registre d'una nau industrial a Bigues i Riells (Vallès Oriental) ha relatat aquest dimecres que l'actual president de la Generalitat estava entre les persones que entraven i sortien d'aquest magatzem, "traient caixes" , dies abans que els guàrdies civils s'hi personessin.



En les tasques de vigilància previs, a més de Torra, els agents van apreciar la presència de "diversos diputats", i així "consta en diligències policials". Entre els identificats hi estaven també l'exdirector de Patrimoni, Francesc Sutrias, i la tècnica adscrita al Departament de Vicepresidència Mercè Martínez.

A la nau s'hi van confiscar quasi 10 milions de paperetes i 6.000 sobres amb capçalera de la Generalitat, amb "tota la documentació per celebrar el referèndum" sobiranista l'1 d'octubre de 2017, també per constituir les meses electorals. Segons el seu relat, els agents van apreciar la presència de "diversos diputats", i això "consta en diligències policials". Tot el material, "clarament" procedia de la Generalitat, ha assegurava.



El testimoni ha explicat també que van localitzar la nau, al polígon industrial de Can Barri, gràcies a les escoltes telefòniques a Sutrias. El registre va transcórrer "amb total normalitat", si bé els agents van romandre tres hores a la nau un cop conclosa la seva tasca, per la concentració d'entre 200 i 300 persones que obstaculitzaven "amb actitud hostil" la seva sortida. La sortida dels vuit furgons amb material per al referèndum es va retardar fins a les 17.00 hores. Prèviament van abandonar la nau dos vehicles, i en un d'ells viatjava el secretari judicial.

Els Mossos van intervenir per permetre'n la sortida



La 19a sessió del judici se centra en el testimoni de diversos agents de la Guàrdia Civil presents en diferents diligències de registre en els dies previs al referèndum. I, com van fer ahir els quatre testimonis que el van precedir, l'agent en qüestió ha denunciat la "hostilitat" dels concentrats, que només van permetre sortir a la comitiva policial després de la mediació de dos agents dels Mossos d'Esquadra.



El testimoni va relatar com els van llançar llaunes de Coca Cola i ampolles plenes d'aigua als vehicles, causant algunes bonys i trencant un retrovisor. Alguns concentrats "es van tirar a sobre del cotxe", van colpejar el vehicle amb punys i pals de banderes, i un d'ells fins i tot va intentar simular el seu atropellament llançant-se contra un dels furgons.



Dos dels concentrats, d'uns seixanta anys, van seure davant dels vehicles per impedir-los avançar. Només es van aixecar després de la intervenció d'"un jove" al qual els agents van considerar el capitost de la protesta, i de nou després de la mediació dels Mossos -als quals també ha criticat per enviar una patrulla que no es va aturar a auxiliar-los-.



"Ja està, hem complert, no els donem imatges de violència amb els Mossos, que és el que busquen'", va dir aquest "jove" als concentrats quan van arribar els agents de la policia catalana, sempre segons el testimoni.

No obstant això, durant l'interrogatori de les defenses, el guàrdia civil ha reconegut que no haver de lamentar danys personals, i també que part del seu relat es construeix sobre les dades que li van facilitar els seus subordinats. "Surto [a la via pública] de manera puntual", ha contestat a l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, Jordi Pina.

"L'estructura de la Generalitat", per a la independència



En un altre ordre de coses, l'agent també va participar en el registre del material intervingut per preparar l'1-O, i ha defensat que "tota l'estructura" de l'Generalitat estava llavors per a "l'ús de les necessitats del procés sobiranista".



Un dels correus analitzats, intercanviat entre el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i el comissari general d'investigació del cos, Rafael Comes, esmentava una reunió amb el llavors número dos de Joaquim Forn a Interior, Cesar Puig, i altres càrrecs, en la qual es va analitzar l'escenari post independència i les "plenes competències" en matèries com el control de duanes que assumiria la policia catalana.



També ha posat com a exemple el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), dependent del Govern, on es va desenvolupar el registre de voluntaris i votants catalans a l'exterior de cara a la consulta sobiranista.