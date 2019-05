El Tribunal Suprem no retornarà a l'exconseller Santi Vila la fiança de 50.000 euros que li va permetre esquivar la presó provisional, per més que al·legui que es troba en una situació econòmica d'"extrema necessitat". En una interlocutòria donada a conèixer aquest dimecres, la Sala penal de l'Alt Tribunal rebutja la petició de Vila, que se seu al banc dels acusats en el marc del judici a la cúpula del procés català.



La sala que presideix el magistrat Manuel Marchena raona que la situació econòmica del processament "no justifica la devolució de la fiança", ja que "el factor decisiu" sobre aquesta qüestió és el risc de fugida, i els 7 jutges del tribunal entenen que aquest risc continua existint.

L'exconseller va afirmar estar en una situació econòmica "d'extrema necessitat", donada la "dràstica disminució de la seva activitat laboral"

"L'element determinant és el risc de sostracció a l'acció de la justícia, que precisament la fiança pretén conjurar mitjançant l'execució pecuniària que suposaria tal sostracció de manera efectiva", resa l'acte.



L'exconseller, entre els tres processats -d'un total de 12- que no estan privats de llibertat, va justificar la seva petició al·legant la dificultat per costejar els elevats costos de desplaçament, allotjament i manutenció que necessàriament comporta la seva assistència al judici. Les sessions solen celebrar-se almenys tres dies per setmana, si bé, com ocorre en aquesta 13a setmana, hi ha jornades de judici de dilluns a dijous, tots dos inclosos.



La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat reclamen una pena de 7 anys de presó per a Vila, pels suposats delictes de malversació i desobediència. L'exconseller va dipositar la fiança el 3 de novembre de 2017, després de passar una nit a la presó provisional.



L'escrit que va presentar davant l'Alt Tribunal recordava també la "rellevant disminució dels únics ingressos econòmics" que percep, donada la "dràstica disminució de la seva activitat laboral". Lluny de tenir en compte aquesta situació, la sala recorda a Vila que la quantitat que va dipositar "se situa en un tram inferior a la que han prestat altres acusats en la seva mateixa situació personal".