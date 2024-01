Junqueras carrega contra el 'no' de Junts a la llei d'amnistia: "Mereixia i tenia el suport"

El 'no' de Junts ha evitat que el Congrés dels Diputats tirés endavant la llei d'amnistia aquest dimarts, una possibilitat que Público havia avançat en les darreres hores. La norma tornarà al tràmit en comissió de Justícia i s'espera que torni al ple de la cambra baixa en qüestió de dues o tres setmanes per a la seva aprovació definitiva. Amb el focus mediàtic a Madrid, els actors catalans han reaccionat al bloqueig dels juntaires, especialment des d'Esquerra Republicana.

Un dels primers a fer-ho ha estat el líder dels republicans, Oriol Junqueras, que ha carregat contra el 'no' de Junts a la proposició de llei. "És una bona llei" i "mereixia i tenia el suport" de la majoria de la cambra, ha dit el president en declaracions a la premsa des de la porta de la cambra baixa, fent també referència al fet que "hi havia un acord" per a l'aprovació. Fonts de la direcció d'Esquerra han anat, més enllà dient a Públic que comptaven "amb el PP allargant els tempos, però no amb la por de Junts per dilatar l'amnistia".



Junqueras ha defensat que el text actual de la llei d'amnistia garantia que centenars de persones deixessin de ser "injustament perseguides" i una norma que ha de ser "prou solida i robusta" per superar els "filtres d'una prejudicial europea", ha dit a tall d'exemple. Tanmateix, ha indicat que pretendre amb una norma "anticipar-se" a allò que decidiran uns jutges -que, a parer seu, actuen "de manera injusta"- és "impossible".

En la mateixa línia, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha assegurat que l'executiu català "continuarà treballant de forma seriosa i responsable perquè aquesta llei s'aprovi", i ha recordat que el poder legislatiu no ha d'actuar "ballant al so que marquen els jutges". La vicepresidenta no ha volgut entrar en el cos a cos amb els juntaires: "Que Junts valori i expliqui la seva posició", s'ha limitat a dir.

Per la seva part, la vicesecretària general republicana Raquel Sans ha criticat els "cops de volant" perquè "el que ens juguem amb la Llei d'Amnistia es massa seriós". "Cap esmena posarà fi a futures invencions judicials. Existiran mentre existim", ha dit la diputada a través de la xarxa social X, en un evident dard cap a Junts. En la línia, el secretari general adjunt d'ERC Juli Fernández ha advertit que "no és un joc": "Sabem que jutges salvapatries seguiran inventant per reprimir", ha piulat el també diputat.

Aragonès a Brussel·les

Per la seva part, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit amb diversos comissaris a Brussel·les coincidint amb la jornada de votació de la llei d'amnistia. La proposició de llei s'ha posat sobre la taula de manera "formal i informal", però el Govern no ha volgut revelar quins comissaris han traslladat més interès al respecte. Ja dimecres, la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, intervindrà al plenari del Comitè de les Regions per "posicionar-hi" la llei d'amnistia.



El Govern tem que la llei d'amnistia "embarranqui" i alerta que s'està entrant "en una zona de risc". Fonts de Presidència defensen a l'ACN que el text és "sòlid" i que no es poden abastar tots els escenaris que es "construeixin" des del poder judicial. Així, l'executiu català pretén continuar treballant perquè la llei d'amnistia s'aprovi, malgrat el rebuig de Junts al text actual.

Bolaños veu "incomprensible" el 'no' de Junts

D'altra banda, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha considerat "absolutament incomprensible" que Junts hagi acabat votant en contra de la llei d'amnistia. "Ha votat en contra d'una llei que ha pactat, que ha votat quatre vegades a favor en la tramitació parlamentària i ha votat 'no' de la mà del PP i de Vox, que els volen empresonar i il·legalitzar", ha criticat en declaracions a la premsa després del ple. Bolaños ha demanat que Junts "reconsideri la seva posició" ara que la llei torna a la Comissió de Justícia: "Continuem treballant".