PSOE, Junts i ERC acorden excloure de l'amnistia actes de terrorisme que siguin "violacions greus de drets humans"

Tant fonts de Junts com del PSOE confirmen que han acordat ampliar la Llei d'amnistia i, tal com expliquen els de Puigdemont, "millorar el tema del terrorisme". En concret, les tres forces més interessades perquè prosperi la llei —i que la seva aplicació no es trobi obstacles— han enllumenat una esmena transaccional (amb les firmes, també, de Sumar, ERC, EH Bildu, PNB i Podem) que modifica l'article 2 del text legislatiu, en què s'enumeren els casos exclosos de la llei.

En concret, l'esmena especifica que només quedaran exclosos de l'amnistia els casos de terrorisme que "hagin causat violacions greus de drets humans, en particular, les previstes a l'article 2 i 3 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, i en el dret internacional humanitari". També elimina el requisit que existeixi una sentència ferma per poder fer aquesta exclusió. Amb aquesta modificació, es blinden els CDR i els casos de Tsunami Democràtic.

L'aprovació definitiva de la llei per part del Congrés dels Diputats serà el proper dimarts. Previsiblement, el text prosperarà amb els 178 vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu i el BNG.

"Un passet més per enfortir la llei"

Aquest dimarts la Comissió de Justícia determinarà, amb tot, una sèrie de canvis en el text de la Llei d'amnistia que, també segons fonts de Junts, representaran "un passet més per enfortir la llei".

"No es pot esperar de nosaltres", ha explicat Míriam Nogueras, portaveu del partit que dirigeix ​​Carles Puigdemont, "que no treballem per enfortir la llei". Ho ha dit a les portes de la Sala Prim, al Congrés dels Diputats, uns minuts abans que comencés la reunió de la Comissió de Justícia a les 11.30 hores.

L'objectiu de les forces independentistes és evitar que la maniobra del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón d'investigar els CDR i membres del Tsunami per terrorisme impedeixi que aquests es puguin acollir a l'amnistia.