Junqueras i Romeva demanen sortir en llibertat durant la crisi del coronavirus

El president d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller Raül Romeva han presentat aquest divendres un recurs davant el Tribunal Constitucional (TC) que reclama que es resolgui de forma "urgent" la suspensió de la pena de presó per a tots dos per la pandèmia de coronavirus. L'escrit que ha presentat l'advocat dels líders polítics empresonats Andreu Van den Eynde insta el TC a admetre'l a tràmit i que se suspengui la pena de presó i la pena d'inhabilitació de Junqueras i Romeva dictada pel Tribunal Suprem (TS).



Amb la crisi sanitària del coronavirus, al·leguen que mantenint-los a la presó existeix una "greu afectació" en el "dret a la vida, a la integritat física i moral, al dret a la dignitat i al dret a la vida familiar". A més, el recurs constata que amb la situació actual de crisi sanitària amb el confinament decretat per l'estat d'alarma, s'elimina qualsevol risc de fuga i que existeixen altres mecanismes alternatius a la presó per controlar-ho.

"La situació actual, a més, elimina qualsevol risc perquè l'obligació de confinament i la prohibició de circulació no justificada fa impossible la sostracció a la justícia", apunta el text. "Obligació que podria afegir-se qualsevol altre que s'estableixi", afegeix. Finalment, el text emplaça el TC a protegir tots els drets de Junqueras i Romeva per no patir cap dany "irreparable". Ambdós líders polítics van ser condemnats a tretze i dotze anys respectivament per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017.



Aquesta petició ja la va fer el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ara fa tres dies. En aquella ocasió, els advocats de Cuixart van argumentar que trobar-se complint la presó mentre es resol el recurs d'empara en un context de pandèmia li pot provocar "perjudicis irreparables d'una magnitud incontestable". A més, com a empresari deia haver de fer front "a la gestió de l’actual emergència sanitària, social i econòmica des del confinament d’una cel·la de la presó de Lledoners, i només amb breus trucades de 8 minuts".

Tots els presos polítics han hagut d'interrompre la seva activitat laboral que duien a terme fora de les presons en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. Només Cuixart va sortir un dia, un cop decretat el confinament, per poder arreglar papers de cara a l'empresa de la que n'és propietari. Cuixart va realitzar un aïllament voluntari de 14 dies a la presó per evitar el contagi del coronavirus que finalitza aquest dilluns.

Òmnium impulsa un 'Esprint Solidari'

Òmnium Cultural ha posat en marxa la campanya de "l'Esprint Solidari", una marató per recaptar fons que durarà fins al 9 d'abril per impulsar projectes d'investigació contra el coronavirus.



Per cada euro aportat, l'entitat hi sumarà un més, que aniran a quatre projectes diferents: "Resposta Coronavirus!", una campanya d'investigació i assistència de l'Hospital Clínic; l'assaig clínic #JoEmCorono dels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet; la campanya de donacions de material sanitari impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Àngel Soler Daniel, i la recaptació d'aliments del Banc d'Aliments.