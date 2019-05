La Junta Electoral Central (JEC) ha denegat la sol·licitud d'Esquerra perquè el seu cap de llista, Oriol Junqueras, participi per videoconferència en el debat de candidats per a les eleccions europees que fa TV3 aquest dimarts al vespre, al·legant que resulta incompatible amb el règim horari de la presó de Soto del Real. Hores més tard també ha vetat la participació del número dos de JxCat, Toni Comín, que havia de participar-hi per videoconferència en substitució de Carles Puigdemont, el cap de llista, que havia lligat la seva presència a què Junqueras hi pogués prendre part.



La Junta Provincial de Barcelona, ​​en una resolució anterior, no es va oposar la participació de Junqueras sempre que la presó ho autoritzés, però la Secretària General d'Institucions Penitenciàries ha emès un informe desfavorable que ha portat a la JEC a rebutjar finalment la petició d'ERC.

La institució denega la participació telemàtica de Junqueras en el debat per "plantejar-se fora de l'horari establert per a la sala de videoconferències i a més resultar incompatible amb el règim general horari del centre penitenciari". La JEC també ha rebutjat les peticions d'entrevistes de Junqueras per al dijous amb Catalunya Ràdio i el diari Ara per "estar ja reservada la sala de videoconferència durant aquest horari per a actuacions de diferents jutjats".



La candidatura d'Esquerra estava pendent d'aquesta resolució per conèixer si podia comptar amb Junqueras o, en canvi, havia d'enviar a l'plató de TV3 al també candidat Jordi Solé. També estava pendent de la JEC la candidatura de Junts per Catalunya -Lliures per Europa, ja que el cap de llista, Carles Puigdemont, va accedir aquest passat dilluns a debatre a TV3 si s'autoritzava la participació de Junqueras. Finalment, però, sembla difícil que Puigdemont hagués pogut participar al debat, perquè la JEC ha vetat la presència del número dos de JxCat, Toni Comín, amb l'argument que no estaria "en igualtat de condicions", perquè no es podria control·lar si rep ajut d'algun assessor. Els altres participants són Ernest Urtasun (comuns), Jordi Cañas (Ciutadans), Esteban González Pons (PP) i Javi López (PSC)