La Junta de Fiscals del Suprem veu terrorisme en la causa de 'Tsunami Democràtic' i apunta a Puigdemont

La Junta dels Fiscals de la Sala penal del Tribunal Suprem ha rebutjat per majoria l'informe presentat pel ponent, Álvaro Redondo, perquè el Suprem no assumeixi la investigació de la causa Tsunami Democràtic, al no veure delictes de terrorisme.

12 dels 15 fiscals penals de l'Alt Tribunal han tombat la ponència de Redondo, al no descartar els delictes de terrorisme en les accions de Tsunami, després de la sentència del Procés, en la tardor de 2019. Avalen que, tal com apunta el jutge García-Castelló, l'expresident Puigdemont pugui estar implicat en l'organització d'aquests actes.

Després del resultat de la Junta de Fiscals penals, ara la Fiscalia haurà d'elaborar un altre informe per elevar a la mateixa Sala penal amb el nou criteri. Cal assenyalar que la immensa majoria de la Junta considera que hi ha indicis per investigar a Puigdemont per terrorisme; una decisió que xoca contra la tesi manifestada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.

La decisió aquest dimarts de la Junta de Fiscals ho canvia tot, ja que és probable que finalment el Suprem acabi assumint la investigació per terrorisme contra Puigdemont i la resta d'investigats, la qual cosa tiba encara més la negociació entre PSOE i Junts sobre la llei d'amnistia.

El ponent no veu terrorisme

Redondo sosté que "no concorre el tipus penal de terrorisme" en la causa del Tsunami Democràtic, en contra del que defensa el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón, que atribueix a l'expresident Carles Puigdemont la planificació dels actes de protesta del 2019 després de la sentència del Procés.

Per al fiscal Álvaro Redondo, els indicis que ha considerat García Castellón per imputar a Puigdemont són "massa oberts". La imputació de l'expresident català per delictes de terrorisme és determinant en aquests moments de negociació sobre la futura llei d'amnistia.

Redondo no veu "indicis racionals de criminalitat" contra Puigdemont i considera que García-Castellón ha de prosseguir la investigació de la causa del Tsunami Democràtic, sense que sigui procedent que el Suprem l'assumeixi, ja que els aforats davant el Suprem, és a dir, Puigdemont i el diputat d'ERC Rubén Wagensberg, no tindrien cap participació en els fets investigats.