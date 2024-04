Junts i PSC tomben la declaració de suport a les treballadores denunciades pel cas Casol

Junts i PSC no han permès que prosperi la declaració impulsada per ERC, CUP i comuns de suport a les treballadores denunciades per Junts pel cas de l'exdiputada juntaire Cristina Casol. Es tracta d'una proposta de declaració que s'ha tractat en la reunió de representants dels grups a la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya aquest dimarts. Casol va ser expulsada del grup parlamentari per la denúncia arxivada per assetjament masclista.

El text posava en valor el pla d'igualtat de la cambra catalana i les tres formacions rebutjaven qualsevol intent per "deslegitimar i criminalitzar" tant el protocol contra les violències masclistes com les persones que n'han fet ús. El text també denunciava la "persecució i denúncia" de les professionals encarregades de l'aplicació d'aquest protocol.

Junts va presentar una querella contra l'empresa externa que va investigar la denúncia de Casol per assetjament presentada al Parlament de Catalunya. El partit va considerar que l'informe que va fer és esbiaixat, sense fonament i amb conclusions greument ofensives, entre altres crítiques.

En les últimes hores, Esquerra, CUP i comuns han lamentat les filtracions dels informes confidencials en el marc de l'aplicació del protocol. Com denuncia el text, "suposen una revictimització i criminalització" de les persones que denuncien. Els grups parlamentaris veuen el protocol és una eina pionera en la lluita contra qualsevol forma d'assetjament. És per això que reclamen a Junts que retiri les denúncies.

Una "amenaça" per les víctimes

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i les diputades dels Comuns i la CUP Susana Segovia i Laura Vega van considerar com una "amenaça" a totes les dones víctimes de masclisme la querella presentada per Junts contra els tres experts que van elaborar l'informe. L'advocada, la treballadora social i el psicòleg que van elaborar l'informe van declarar al jutjat com a investigats per injúries.