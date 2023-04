L'addicció a les pantalles creix entre els joves atesos per Projecte Home

L'abús de pantalles, videojocs i apostes en línia va motivar l'any passat el 20,8% de les demandes d'ajuda entre els adolescents i joves atesos a Projecte Home, entitat que treballa per a la prevenció i el tractament de les addiccions, mentre que el 2021 les addiccions comportamentals representava el 13% dels casos.

Les dones accedeixen en menor mesura als tractaments

El cànnabis continua sent la primera causa de demanda de tractament entre els joves (58,4%), segons la memòria anual presentada aquest dimarts. Pel que fa al conjunt de persones ateses, l'ONG adverteix que en una dècada n'ha augmentat l'edat mitjana, que ha passat dels 37 als 44 anys, i que això mostra l'endarreriment en l'inici del tractament de qui pateix una addicció. El temps de consum abans d'iniciar el tractament és de 17,3 anys.



Projecte Home va atendre el 2022 1.486 persones en els programes i serveis d'atenció i tractament de les addiccions que es duen a terme en els set centres que l'ONG té a Catalunya. La majoria (82,4%) són homes; el 17,6%, dones. Per a l'entitat, aquesta xifra mostra les dificultats encara més grans de les dones per accedir als tractaments.

La cocaïna, substància més consumida

La cocaïna és la droga que més demandes de tractament provoca, prop de la meitat (46,9%). L'alcohol representa el 38,4% dels casos. Cal tenir present que algunes de les persones ateses consumeixen diverses drogues i aquí es comptabilitza la principal que motiva el tractament. Des de fa anys aquestes són les dues substàncies més freqüents darrere les demandes d'ajuda.

En menor mesura, trobem l'heroïna amb un 4,2%, el cànnabis amb un 3,7%, les addiccions comportamentals amb un 3,6%, les amfetamines amb un 2,2% i altres substàncies amb un 1,0%. En aquesta qüestió, les diferències segons el gènere són considerables: en els homes, la cocaïna provoca la meitat de demandes d'ajuda, mentre que en les dones és l'alcohol la principal substància que ho motiva (62,5%).