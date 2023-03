L'Ajuntament de Barcelona reconstruirà l'antiga Escola del Mar a la vora de la platja, on hi havia el centre original fundat l'any 1921, fa més d'un segle. Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, aquest divendres en un acte amb estudiants durant la celebració del concurs Les escoles dibuixen la ciutat, promogut per l'Escola del Mar, actualment ubicada al barri del Guinardó. El projecte de reconstrucció de l'antiga escola preveu recuperar les instal·lacions a la tardor del 2024 però no dotar-les d'ús pegagògic.

Per a Colau, aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona és molt més que una recuperació del patrimoni destruit per les bombes del franquisme, sinó que és "una demostració d'amor cap a totes les escoles de la ciutat". La intenció del consistori és convertir l'antiga Escola del Mar en un centre cultural referent pel que fa a la memòria històrica relacionada amb la Guerra Civil. Aquest projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona comptarà amb la col·laboració d'estudiants d'arquitectura, amb el suport especial del nét de l'arquitecte que va fer el primer edifici.

L'Escola del Mar va fundar-se al final del carrer de l'Almirall Aixada. L'edifici, però, va quedar destruït el 7 de gener de 1938, quan va ser bombardejat per l'aviació feixista italiana. Un dels explosius va impactar contra el centre, que era de fusta, provocant un gran incendi. L'escola va reubicar-se al barri del Guinardó, on actualment funciona amb normalitat.

L'Ajuntament estudia la millor ubicació

Amb tot, l'Ajuntament continua estudiant quina és la millor ubicació per a la reconstrucció de les instal·lacions. Colau ha reconegut que "és una idea complicada" per la gran densitat d'edificacions a la zona litoral de la ciutat, mentre el tinent d'alcaldia de Cultura i Ciència a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha detallat que veu complicat recolzar l'Escola del Mar sobre la platja, com l'escola original, una opció també difícil a causa de les "condicions climatològiques" i "l'estat de la mar".

Entre els emplaçaments que tenen més possibilitats hi ha l'espigó final del carrer Marina, i el final de la Rambla del Poblenou. Pel que fa al finançament, l'alcaldessa i el tinent han detallat que de moment està garantida una partida municipal de 300.000 euros per fer el projecte executiu.