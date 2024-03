L'AMBici supera els 22.000 usuaris i els 1,8 milions de viatgers en el primer any

L'AMBici ha superat els 22.000 usuaris i els 1,8 milions de viatgers en el primer any en funcionament, segons les dades presentades aquest dilluns per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). A més, durant el mes de febrer del 2024, s'han registrat 128.276 usos d'aquest servei de bicicleta pública metropolitana. En dies feiners, se'n registren més de 5.000 per dia, i en dissabtes i diumenges, entre 2.500 i 3.000.

El servei de titularitat de l'AMB i gestionat per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està actiu a catorze municipis amb 168 estacions i més de 1.800 bicicletes. L'última localitat en sumar-se a l'AMBici ha estat Sant Adrià de Besòs, on ha començat a funcionar recentment amb quatre estacions i més de 44 bicicletes elèctriques.

D'altra banda, la previsió és que aviat estigui disponible també a l'Hospitalet de Llobregat. Quan acabi aquest desplegament del servei de bicicleta pública, s'estima que hi haurà 2.600 bicis elèctriques repartides a 236 estacions de quinze municipis metropolitans.

Segons les dades de tancament dels dos primers mesos del 2024, el municipi amb més usos d'origen són Badalona (59.346), seguit de llum per Viladecans (28.675), Cornellà de Llobregat (26.176) i Castelldefels (23.974). De les deu estacions d'AMBici més utilitzades durant aquest primer any, set corresponen a intercanviadors de transport públic.

Les franges horàries amb més usos són entre les 7 h i les 8 h del matí, al voltant de les 14 h de la tarda i entre les 17 h i les 21 h del vespre. Aquesta darrera és la que arriba a un pic més alt d'usos, ja que sobrepassa els 400 per hora, segons les dades de l'AMB facilitades aquest dilluns.

Carril bici que connecta els dos marges del Besòs

D'altra banda, s'ha completat el carril bici al pont dels Passadors, que connecta banda i banda del riu, on s'han invertit més de 236.500 euros. El tram està inclòs a l'eix Bicivia 3, que dona continuïtat al de la rambla Guipúscoa de Barcelona. Pròximament, l'AMB abordarà la fase següent del projecte, fent arribar la xarxa metropolitana fins a Badalona i completant l'eix Bicivia 3. A més, aquesta zona de Sant Adrià es connectarà també amb l'eix Bicivia 8.