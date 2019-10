L'Audiència de Barcelona condemna per abús i no per agressió sexual cinc dels acusats de 'La Manada' de Manresa

Els acusats per violar en grup una jove menor, de 14 anys, a Manresa han estat condemnats, de nou, per abús sexual i no per agressió, tal com va passar inicialment amb el cas de 'La Manada'. L'Audiència Provincial de Barcelona ha imposat penes de 12 anys pel delicte d'abusos sexuals continuats a dos dels acusats, Bryan Andrés Mendoza i Maikel Pascual, i de 10 anys per un delicte d'abús sexual a Daniel David Rodríguez, Yornadis Jesús i Walter Diego. D'altra banda, el tribunal ha absolt Marco Antoni R.T., qui també estava acusat d'un delicte d'abusos sexuals.



La sentència torna a posar al centre del debat la distància entre la tipificació dels delictes sexuals al Codi Penal i la violència masclista que reben les dones en el seu dia a dia, tal com ja va passar amb el cas de 'La Manada'. De nou, els acusats han estat condemnats per "abús" en comptes "d'agressió" sexual, amb condemnes més dures pel segon delicte, ja que s'utilitza per casos de violacions amb ús de la força i intimidació. L'advocada especialitzada en violència masclista Júlia Humet, però, creu que aquesta diferenciació no té sentit: "Estem parlant d'un grup d'homes que cometen una agressió en un lloc aïllat i lluny del centre. I això sense comptar que sempre que hi ha una violació hi ha, com a mínim, intimidació".



En un primer moment, la fiscalia, en contra del criteri dels advocats de la jove, va demanar abús sexual en considerar que no va mediar "violència o intimidació". El passat setembre, després d'escoltar tots els testimonis i mesos després de la sentència del Tribunal Suprem sobre el cas de la violació grupal als San Fermines, en la qual es va acabar condemnant als acusats per "agressió sexual", la fiscalia va canviar la seva qualificació i també va demanar una condemna per agressió. Al centre d'aquesta petició hi havia el concepte d'"intimidació ambiental", que en el cas de 'La Manada' va servir per explicar que no era necessari l'ús de la força per violar la jove, ja que la situació ja era intimidatòria per si mateixa. L'Audiència, però, ha fet cas omís a la jurisprudència generada pel Suprem i a les demandes de les acusacions i ha condemnat els joves per abús.



Els fets van tenir lloc el 2016 a una nau abandonada de Manresa quan, segons el testimoni de la jove, un dels acusats la va portar a una sala on la va agredir. Després, va cridar els altres cinc acusats, que també la van violar "per torns". Acte seguit, ell mateix hauria amenaçat a la noia i a una amiga que va anar a buscar-la perquè no diguessin res, juntament amb un altre dels acusats que portava una pistola de fogueig.