L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat Dani Alves sota una fiança d'un milió d'euros

L'Audiència de Barcelona ha decretat la llibertat sota fiança per a l'exfutbolista del Barça Dani Alves, condemnat a quatre anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual a una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. Si vol sortir de la presó, haurà de pagar una quantitat d'un milió d'euros. El tribunal també ha decretat una ordre d'allunyament de la víctima i la retirada de passaport (tant l'espanyol com el brasiler) de l'exjugador, que s'haurà de presentar setmanalment al jutjat.

La decisió té el vot particular d'un magistrat, i arriba un dia després de la vista per demanar la llibertat que havia reclamat la seva defensa. La Fiscalia i l'acusació particular s'hi van oposar pel risc de fuga a causa de la seva capacitat econòmica i la pena que li va caure. La defensa de l'exfutbolista al·lega que la pena és inferior als cinc anys, que ja n'ha complert una quarta part i que no té capacitat econòmica per fugir.



Alves va ser condemnat fa unes setmanes a quatre anys i mig de presó per violar una noia en una discoteca de la capital catalana el desembre del 2022. L'exfutbolista es troba en presó preventiva des del mes de gener del 2023. Des de llavors ha demanat diverses vegades la llibertat, ha canviat fins a tres cops d'advocat i ha donat diferents versions dels fets.



Elevat risc de fuga

En la seva interlocutòria, els dos magistrats que han pres la decisió argumenten que la funció de la presó provisional "no pot ser en cap cas la d'avançar els efectes d'una hipotètica pena". Així, diu que la privació de llibertat ha de ser objectivament necessària i que no existeixin altres mesures menys greus que es puguin adoptar, a més de durar el mínim temps imprescindible.

El risc de fuga que va ser el motiu principal de la presó preventiva segueix vigent o s'ha reforçat

Sobre el risc de fuga, el tribunal al·lega que la pena imposada, quatre anys i mig, és molt inferior a la demanada per la Fiscalia, 9 anys, i l'acusació particular, 12 anys, i recorda que Alves ja ha complert 14 mesos de presó preventiva. Només es podria prorrogar la presó preventiva fins a la meitat de la pena imposada, o sigui dos anys i tres mesos, cosa que fa improbable que ja hi hagi sentència ferma per part del Tribunal Suprem, perquè encara hi ha pendent de resoldre els recursos presentats davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

També al·leguen que Alves ja no disposa de tants diners com abans dels fets, perquè ja no té contractes de futbol ni publicitat. No obstant, per fixar la fiança d'un milió d'euros, el tribunal té en compte que la defensa ha anunciat que properament Alves rebrà d'Hisenda una important suma de diners que fins ara tenia bloquejada per suposats deutes.

Per la seva banda, el vot particular d'un dels tres magistrats opina que caldria prorrogar la presó provisional amb el límit màxim de la meitat de la pena imposada. Així, considera que el risc de fuga que va ser el motiu principal de la presó preventiva segueix vigent o s'ha reforçat.