L'Audiència de Madrid ordena la detenció de l'activista Dani Gallardo

L'Audiència de Madrid ha ordenat aquest dimecres la detenció de l'activista Dani Gallardo, condemnat a quatre anys i mig de presó per manifestar-se contra la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O a la capital de l'Estat. La justícia havia donat una setmana a Gallardo per presentar-se voluntàriament a la presó, pas que finalment va descartar fer.

La decisió de l'Audiència de Madrid de cerca i captura arriba a les portes de l'aprovació de la Llei d'amnistia al Congrés dels Diputats, que hauria de beneficiar Gallardo i que evitaria el seu ingrés a presó.

Gallardo va passar més d'un any de presó provisional i, després de la vista oral, se'l va condemnar a un any de presó per desordres públics i tres anys i sis mesos més pel delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i per un delicte lleu de lesions. L'activista va ser el primer condemnat en ferm de les protestes postsentència.

L'audiència provincial ha indicat en un comunicat que "l'interessat no ha comparegut en cap de les tres ocasions en què ha estat citat i tampoc se l'ha localitzat al domicili consignat, cosa que ha donat lloc a la resolució judicial". Gallardo es troba en parador desconegut.

Onada de solidaritat

El cap de setmana passat, un centenar i mig de persones es van concentrat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en suport de Dani Gallardo. Diverses entitats, com Òmnium, l'ANC o Via Independència denuncien la situació de Gallardo. El Col·lectiu de Defensa de les Represaliades ja ha reaccionat a la xarxa social X fent una crida a la solidaritat amb Gallardo.