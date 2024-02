Dani Gallardo té tres dies per entrar a presó per la protesta a Madrid contra la sentència de l'1-O

L'activista Dani Gallardo té tres dies per entrar voluntàriament a la presó per complir amb la condemna de quatre anys dictada en darrer terme pel Tribunal Suprem per haver participat en les manifestacions contra la sentència de l'1-O a Madrid. Així ho ha assegurat el grup de suport a l'activista a través d'un missatge que ha difós a X. L'activista es veuria beneficiat per l'aprovació de la Llei d'amnistia.

Al manifestant se l'imputen delictes de desordres públics i d'atemptat contra agents de l'autoritat i lesions a un policia, per uns fets del 16 d'octubre de 2019 en una manifestació a Madrid de suport a Catalunya. El jove va estar empresonat més d'un any i, després, posat en llibertat.

L'activista nega que agredís cap agent, tal com l'acusava la Fiscalia, i en el judici va declarar que ell no estava mobilitzant-se, sinó que era al lloc dels fets prenent una cervesa amb Elsa Vikki, l'altra acusada.

La defensa de tots dos joves apunta que la detenció va tenir lloc molt després dels disturbis, quan la policia els va detectar i perseguir i van aconseguir atrapar i colpejar Elsa Vikki. Gallardo va anar a socórrer-la i va acabar detingut. Segons la defensa, l'única prova que connecta Dani Gallardo amb el pal amb claus amb què suposadament va atacar un agent és una fotografia –ja a comissaria i amb el pal de claus clavat al casc- filtrada a El Mundo per incriminar-lo.



El passat 1 de juny el Tribunal Suprem (TS) va estimar parcialment el recurs de cassació de Gallardo. El tribunal va retallar-li una part de la condemna però no va eximir-lo d'ingressar de nou en un centre penitenciari per complir tres anys més.