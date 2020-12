L'Audiència Nacional processa l'advocat Gonzalo Boye i el vincula a un cas de narcotràfic

L'Audiència Nacional processa una cinquantena de persones per la seva presumpta participació en dues operacions amb les que pretenien introduir a l'Estat gairebé quatre tones de cocaïna, i per la creació d'un entramat criminal per blanquejar els diners obtinguts amb la droga. Una d'elles és Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, a qui la magistrada atribueix un delicte de blanqueig de capitals en el si d'una organització criminal, procedent del narcotràfic, i un delicte continuat de falsificació de document oficial. Segons la lletrada, Boye i dos advocats van maniobrar per justificar la procedència legal d'uns 900.000 euros en metàl·lic intervinguts a Barajas. El cas s'emmarca en una causa contra el narco gallec Sito Miñanco, que tot i complir condemna hauria seguit amb l'activitat criminal.



En la seva interlocutòria de processament, la magistrada del jutjat central número 3, María Tardón, atribueix als investigats diferents delictes, entre els quals delictes contra la salut pública, amb l'agreujant d'organització criminal i d'extrema gravetat, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document oficial i tinença il·lícita d'armes.

La investigació va començar al febrer de 2016, quan Sito Miñanco es trobava complint condemna de 16 anys al centre penitenciari d'Algesires

Un dels principals processats és José Ramón Prado Bugallo, conegut com a Sito Miñanco, veterà narcotraficant gallec. L'escrit, que recull la sol·licitud de la Fiscalia Antidroga, explica que aquesta investigació va començar al febrer de 2016, quan Sito Miñanco es trobava complint condemna de 16 anys al centre penitenciari d'Algesires per un delicte contra la salut pública i gaudia ja del tercer grau. La jutgessa indica que la seva activitat continuava sent la introducció i distribució de droga a Espanya, ja que mantenia els seus contactes en organitzacions subministradores de la droga a Sud-amèrica i la infraestructura personal necessària.



La resolució de la jutgessa detalla que arran d'aquesta investigació que es va desenvolupar durant els anys 2016 i 2017 ha estat possible identificar dues operacions concretes a través de les quals Sito Miñanco i el seu entramat pretenien introduir enormes quantitats de cocaïna a Espanya.

Enviament de diners a Colòmbia

La interlocutòria explica com en una de les operacions en què el grup de Sito Miñanco enviava els diners a Colòmbia va ser interceptat per la policia. El 6 de febrer del 2017 diversos dels investigats van ser detinguts a l'aeroport de Barajas quan transportaven amagats al fons del seu equipatge un total de 889.620 euros.



Per trobar la forma de recuperar els diners, va tenir lloc una trobada en què van participar diversos dels narcotraficants encausats amb els investigats Gonzalo Boye i Jesús Morán Castro, els dos advocats. En la reunió, els lletrats els van informar que elaborarien uns documents i presentarien uns contractes de compra-venda de lletres de canvi d'acord amb els quals, un altre dels processats les hauria venut a tercers uns dies abans del decomís dels diners a Barajas.



L'escrit de la magistrada recorda que per aquests fets, el 17 d'octubre del 2017, la Secretaria General del Tresor va imposar a diversos dels investigats una multa per infracció greu tipificada en la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals. Per això, la jutgessa processa els tres advocats per blanqueig de capitals en el si d'una organització criminal, procedent del narcotràfic, i un delicte continuat de falsificació en document oficial.