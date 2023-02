L'energètica pública arrenca amb un pressupost de 25 milions i 30 treballadors

Finalment, l'energètica pública de la Generalitat ja és una realitat. El Consell Executiu d'aquest dimarts ha donat llum verda definitiva a la creació de la companyia, que té per nom justament l'Energètica i arrencarà amb un pressupost de 25 milions i 30 treballadores. La societat tindrà Dani Pérez, exdirectiu d'Holaluz, com a director general i l'exdiputat d'ERC Ferran Civit com a conseller delegat.

Es tracta de la primera energètica pública creada per un Govern autonòmic i és fruit de l'acord d'investidura de Pere Aragonès que fa prop de dos anys van tancar ERC i la CUP. Aquest dimecres celebrarà el seu primer consell d'administració, que ha de servir per prendre les primeres decisions operatives. Segons el Govern, els passos següents seran la presentació del pla d'empresa i la definició de l'organigrama de la companyia, tant pel que fa a les àrees de negoci com a les unitats transversals.

L'Energètica pretén accelerar "la transició cap a un model energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat"

Està previst que durant el primer semestre del 2023 es durà a terme tant la presentació pública com l'entrada en servei de l'Energètica, que neix amb la voluntat d'incidir sobre el mercat energètic català. "I així accelerar la transició cap a un model energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat per la ciutadania", ha apuntat el Govern.

Els seus àmbits essencials d'actuació seran la generació d'energia procedent de fonts renovables aprofitant el potencial de les instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat i el seu sector públic, així com la comercialització d'energia procedent de renovables, subministrant-la principalment a la pròpia Generalitat, però també a altres administracions o a comunitats energètiques.

A partir d'aquestes activitats, podrà desplegar-se en àmbits i activitats com la recàrrega del vehicle elèctric, els serveis d'emmagatzematge, els serveis d'agregació de demanda flexible o els de comercialització lligats a aquests nous models econòmics, entre d'altres.

Acords pressupostaris

La companyia energètica pública també ha aparegut en els acords per aprovar els pressupostos d'enguany. Així, en el pacte que l'Executiu i En Comú Podem van tancar el passat 14 de desembre es manifestava la voluntat d'impulsar-la, amb una partida de 25 milions, "perquè sigui un veritable agent de producció, comercialització i emmagatzematge d'energia de fonts renovables de Catalunya, de suport a la creació de comunitats energètiques i el principal motor de canvi de la conformació del model de producció i comercialització d'energia".

En el recent acord amb el PSC, s'hi afegeix que aquesta mateixa partida ha de permetre "iniciar una licitació amb lots el cobriment de les cobertes dels edificis públics, començant pels instituts, amb una previsió d’instal·lar un mínim de 15 MW", entre d'altres actuacions.