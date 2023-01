L'Assemblea pel Clima de Barcelona aposta per abaratir i ampliar el transport públic i impulsar les comunitats energètiques 

Després de les 10 sessions deliberatives celebrades entre setembre i desembre, l'Assemblea Ciutadana pel Clima ha entregat aquesta setmana a l'alcaldessa, Ada Colau, i als representants dels grups municipals un document amb 34 propostes per lluitar contra el canvi climàtic. Les iniciatives, consensuades pel centenar de veïns que han format l'Assemblea, giren al voltant de tres eixos principals: l'energia, la mobilitat i el model de consum i residus. Les 100 persones que hi han participat tenen entre 16 i 75 anys i han estat escollides per sorteig. Ara els representants municipals n'estudiaran la viabilitat de la seva aplicació.



Entre les propostes per impulsar la transició energètica, destaquen la reducció del consum energètic de l'Ajuntament, la promoció de les comunitats energètiques a través de la normativa necessària, desincentivar el consum excessiu, el reciclatge dels electrodomèstics poc eficients quan n'acabi la vida útil i de les instal·lacions d'energia renovable o la regulació del preu del lloguer "segons l'eficiència energètica de l'habitatge".



En l'àmbit de la mobilitat, un altre dels grans reptes de futur de Barcelona, les mesures que planteja l'Assemblea pel clima són l'impuls dels vehicles compartits, crear intercanviadors i busos llançadora a les entrades de la ciutat, potenciar els eixos verds de bicicletes i vianants, la naturalització dels carrers, abaratir el transport públic i ampliar la xarxa de bus per "fer-la més accessible" o fomentar el teletreball. Tant els eixos verds com la naturalització dels carrers són idees ja esbossades per l'actual consistori, per exemple a través de les súperilles i la transformació de l'Eixample.



El document també parla de transformar la zona de baixes emissions (ZBE), de manera que cada vehicle tingui un límit de quilòmetres anuals per circular per la ciutat determinat pel seu nivell de contaminació. L'actual ZBE prohibeix la circulació en determinades hores i dies als vehicles més contaminants, però una sentència judicial va tombar-la.



I finalment, en allò que té a veure amb el canvi de model de consum i gestió de residus, es defensa fer campanyes de sensibilització de consum responsable, donar més informació per millorar la separació dels residus als contenidors -es vol incrementar el reciclatge- o reduir el cost dels productes ecològics i de proximitat. La voluntat és impulsar un model de consum sostenible basat en productes de proximitat, que redueixi les emissions i eviti el malbaratament alimentari.

Projecte pioner a l'Estat espanyol

Pel que fa a les sessions de l'Assemblea, les tres primeres van consistir en una formació sobre la crisi climàtica, una visita a l'Ecoparc de Barcelona i la tria dels àmbits de treball. Després, la feina va centrar-se en les propostes que es traslladarien a l'Ajuntament. Aquest grup de treball ciutadadà ha comptat una comissió de seguiment amb representants de tots els grups municipals i entitats vinculades a l'àmbit de l'acció climàtica del capital per vetllar pel seu bon funcionament.

D'aquesta manera, Barcelona s'ha convertit en la primera ciutat de l'Estat que impulsa una assemblea deliberativa sobre el canvi climàtic en l'àmbit local. A nivell estatal s'han portat processos similars a Espanya o França.