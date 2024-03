L’escola rural, una mesura clau en la lluita contra el despoblament dels entorns rurals

L’obertura d’escoles rurals és una mesura clau del Govern en la lluita contra el despoblament dels municipis de l’àmbit rural. Permet a les famílies escolaritzar els infants d’1 a 3 anys allà on viuen, encara que sigui un poble petit, i no haver de fer-ho en altres poblacions. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya aquest curs ha obert 26 noves escoles bressol rurals en municipis de menys de 2.500 habitants d’arreu del territori que no tenien aquest servei. En total, 144 pobles ja han implantat a l’escola rural el primer cicle d’educació infantil per a l’I1 i l’I2.



Tot plegat forma part del Pla d’integració de l’etapa inicial a l’escola rural, que ha permès l’obertura de noves escoles bressol en entorns rurals a través de la creació o integració de les llars d’infants municipals situades dins dels edificis de les escoles rurals. L’objectiu és lluitar contra la pèrdua d’alumnat en les poblacions més petites, que en molts casos comporta l’empobriment de la vida comunitària i fins i tot la despoblació.



Un centenar de noves escoles bressol rurals

Durant l’actual legislatura és previst que estiguin en marxa un total de 101 escoles bressol situades en edificis d’escoles rurals. Aquest curs 2023-24 se n’han obert 26 de noves respecte del curs anterior i per al pròxim setembre s’estrenaran 23 escoles bressol més. Al curs 2021-22 se’n van obrir vuit de noves i el 2022-23, 44 escoles més.

Pla de dinamització de l’entorn rural

A Catalunya hi ha un total de 363 escoles situades en l’àmbit rural. — Departament d’Educació

Aquesta actuació s’emmarca en el Pla de dinamització de l’entorn rural, que la Generalitat de Catalunya va engegar l’octubre de 2022. L’objectiu és promoure el repoblament dels municipis més petits a través de la creació de llars d’infants dins de les escoles, en una aposta ferma per revertir la despoblació i facilitar al màxim la igualtat d’oportunitats educatives en l’àmbit rural.



Les escoles que s’han obert des del curs 2021-2022 en pobles que fins ara no en disposaven d’aquest servei són l’Escola Les Curculles-ZER Empordà, ubicada a Palau de Santa Eulàlia, a Girona, amb 10 alumnes matriculats, i l’Escola de Campllong, a Campllong, Girona, amb 18 alumnes matriculats aquest curs escolar. Per al curs 2024-25 està previst que s‘obri l’Escola Pedraforca a Saldes, a la Catalunya Central, amb una previsió de 3 i 5 alumnes.

Què és una escola rural?

Les escoles rurals són escoles públiques úniques al poble que no arriben a tenir un grup per nivell educatiu perquè tenen pocs alumnes. El currículum escolar es treballa amb un alumnat multinivell, és a dir, agrupant diferents cursos. Formen part de les zones escolars rurals (ZER), institucions formades per escoles rurals d’un entorn proper que es consideren com un centre únic i que respecten la identitat pròpia de les escoles que la integren.



Actualment, a Catalunya hi ha un total de 363 escoles situades en l’àmbit rural. Això suposa un 22,3% respecte del total d’escoles públiques. De les 363 escoles, 260 són escoles cícliques en municipis de menys de 2.000 habitants (agrupades en 86 ZER's), 95 són cícliques en municipis de menys 2.500 habitants, i vuit són cícliques en municipis de més de 2.000 habitants. Aquestes darreres han de complir determinats criteris: que l’escola estigui en una entitat singular o Entitat Municipal Descentralitzada amb menys de 2.000 habitants i al municipi hi hagi més d’una escola, i que l'escola estigui a distàncies superiors tres quilòmetres d'algun nucli urbà amb més de 2.000 habitants.