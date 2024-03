L'escola de Saldes reobrirà portes després de 14 anys tancada: "Volem que vinguin famílies amb nens"

La Ivet té 10 anys i és la filla gran de la Mònica Brosel, una veïna de Saldes (Berguedà), i cada dia fa un trajecte de vint minuts per arribar a l'escola, al poble veí de Vallcebre. El panorama, però, canviarà radicalment per a la filla petita que podrà fer-ho al mateix poble. A partir del curs vinent, Saldes recuperarà l'escola després de 14 anys tancada. "És un triomf", assegura la mare. Per facilitar l'establiment de joves i noves famílies que s'hi vulguin quedar a viure, l'Ajuntament està impulsant habitatge assequible.

Mònica Brosel, veïna de Saldes, ha rebut amb molta il·lusió la notícia que es tornarà a reobrir l'escola del poble. "Fa molt temps que hi anàvem al darrere i al final ha pogut ser", es congratula. Ella té una filla més gran que depèn del taxi per arribar a l'escola a Vallcebre. "El tema del taxi per nosaltres era un angoixa, tal com estan les carreteres", lamenta. Per això, tot i que la germana gran ja no en podrà gaudir, per ella és una "tranquil·litat" no haver de continuar patint.

"Fer una crida per oferir pisos més econòmics i que puguin venir famílies és feina de tots, del poble i de l'Ajuntament"

Violant González és una altra de les mares satisfetes perquè finalment l'espai familiar hagi donat pas a l'escola, "un dret" que creu que han de tenir tots els infants. "Les famílies que ens volem quedar aquí volem que hi hagi gent, que la gent hi vingui a viure, i sobretot mantenir-la aquí". En aquesta línia, opina que si el municipi té escola, "és més fàcil que es plantegin quedar-s'hi". "Si es donen facilitats perquè vingui gent amb fills, els nostres fills estaran amb més nens, i al final el que vols és que els nens tinguin amics, una colla, com més gran millor", afegeix.

Per Mònica Brosel, però, la feina arriba ara. "Fer una crida per oferir pisos més econòmics i que puguin venir famílies és feina de tots, del poble i de l'Ajuntament", apunta. Aquesta mare tem que "un cop hagi passat aquesta petita remesa de nens" no es quedin altre cop sense escola. "Volem que sigui una crida perquè vinguin moltes famílies amb nens, per omplir l'escola i per omplir el poble", assenyala.

Més habitatge assequible per atraure famílies

"Tenir l'escola és una alegria immensa per a la gent del poble", així de satisfeta es mostra Dolors Jiménez, l'alcaldessa de Saldes, després que durant anys el consistori hagi intentat reobrir una escola que es va tancar l'any 2010. Amb el vistiplau del Departament, el municipi obrirà el curs 2024-2025 la secció d'Infantil amb sis infants. Aquests infants són els que actualment van a l'espai familiar que hi ha a Saldes i que va obrir les portes el gener del 2023. Es tracta d'un espai per a infants de 0 a 6 anys, flexible, i situat a l'antiga escola, on les famílies poden portar els seus fills les hores que vulguin -en horari escolar- i amb o sense la seva presència.

L'any després a la reobertura, explica l'alcaldessa, els nens i nenes del poble que fins ara es desplacen fins a Vallcebre, si ho volen, ja podran realitzar els seus estudis fins a 6è al Col·legi Públic Pedraforca.

Dolors Jiménez creu que per a un poble l'escola és "el pilar fonamental pel creixement". És per això que explica que s'està treballant des de fa temps per a la recuperació de l'escola: "És un projecte de poble". En aquest sentit, poder treure al mercat una oferta d'habitatge assequible era bàsic. "Hem començat a rehabilitar els pisos antics on vivien el metge, els mestres, el forestal, per poder oferir a la gent jove o famílies que venen de fora una pisos dignes per viure", explica. D'aquí poc sortiran a licitació dos pisos, oberts a tota la ciutadania, però la prioritat seran famílies amb criatures petites.