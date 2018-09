L'esquerra independentista fa una crida a mobilitzar-se al carrer davant la inacció de Govern i Parlament

La Diada de l'11 de setembre d'enguany serà la primera que es viurà des de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, la posterior proclamació de la República i l'espiral de repressió executada per l'Estat espanyol. La cita arribarà en un moment de clares diferències estratègiques dins de l'independentisme que avui ha evidenciat l'esquerra independentista, l'espai polític en què s'engloba la CUP, en una roda de premsa molt dura amb el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat. Segons el parer de la Taula de l'Esquerra Independentista, que a banda de la CUP també està formada per Alerta Solidària, Arran, Endavant i els sindicats SEPC i COS, "l'11-S ha de ser el toc d'inici d'una ofensiva popular per recuperar els drets que ens estan arrabassant". Ara bé, la portaveu d'Arran, Mar Ampurdanès, ha volgut deixar clar que aquesta ofensiva "no pot passar pel Parlament, sinó que passa per la gent, passa per la classe treballadora i passa als carrers dels nostres pobles i ciutats".

La roda de premsa, que s'ha celebrat a un espai emblemàtic per a l'independentisme com és el Fossar de les Moreres i ha comptat amb la presència de càrrecs destacats de la CUP com el diputat Carles Riera i les regidores a l'Ajuntament de Barcelona Eulàlia Reguant i Maria Rovira, ha servit per presentar les mobilitzacions de l'espai polític per a l'11-S, que tindran per lema "Perquè no continuïn decidint per nosaltres: als Països Catalans, autodeterminació".



Per a l'esquerra independentista, el Parlament ha quedat com una institució "buida de contingut" en estar "sotmesa als articles 135 i 155 de la Constitució espanyola". Ampurdanés ha afegit que els "partits governamentals van renunciar a materialitzar la república i ara es dediquen a parlar de república, però gestionen una autonomia". La dirigent de l'organització juvenil Arran ha recalcat que "ni el Parlament ni la Generalitat estan disposats a plantar cara ni a ser veritablement útils no només per exercir l'autodeterminació sinó per a revertir les retallades de drets socials per a les classes treballadores d'aquest país".

Al seu torn, Isabel Benítez, del sindicat COS, ha assegurat que preveuen una tardor calenta, no únicament vinculada a la demanda independentista, sinó també perquè "s'acosten temps d'una nova recessió econòmica i les crisis sempre les paguen les treballadores". En aquest sentit, Benítez ha proclamat que "només podem confiar en la força de la gent i en l'organització de base" per plantar cara a la situació i ha advocat perquè aquests moviments populars uneixin forces i reivindicacions. En resum, una unió de totes les lluites, perquè "el moviment per l'autodeterminació i independentista sumi arreu dels Països Catalans amb els moviments feminista i ecologista, amb la lluita per un habitatge digne i contra la precarietat laboral, pels drets civils i polítics per a tothom".



Pel que fa als actes, les convocatòries de l'esquerra independentista arrenquen el dissabte dia 8 amb una manifestació a Girona i continuaran el dia 11 amb manifestació a Barcelona -tant el matí com a la tarda-, Lleida i Reus. En qualsevol cas, sembla clar que almenys a nivell retòric l'esquerra independentista vol anar més enllà del que fins ara ha fet el govern de Quim Torra.