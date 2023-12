'L'habitatge no el porten els Reis': la campanya de BComú en defensa d'aquest dret

Barcelona en Comú ha presentat aquest dilluns la campanya L'habitatge no el porten els Reis, l'aconseguim en comú en defensa d'aquest dret. En el díptic que s'ha començat a repartir des de les boques del metro i també s'ha compartit a les xarxes, es qüestiona la credibilitat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni: "Afirma que formarà govern amb les forces d'esquerres, però, a la mínima, mira a la dreta i pacta amb Junts".

Els comuns li demanen que aclareixi si està "al costat del veïnat o dels especuladors". La campanya denuncia que els lloguers han pujat 30 vegades més que els sous a Catalunya en els darrers anys, i que en aquest context l'executiu de Collboni ha decidit "eliminar la reserva del 30% a l'habitatge protegit i permetre que obrin més pisos turístics".

Segons indiquen des de la formació, la imatge gràfica de la campanya s'inspira en una caixa de cartró que remet tant a les compres nadalenques com a les mudances "obligades per les pujades abusives dels lloguers". "La intenció és recordar que el problema de l'habitatge afecta el conjunt de la ciutadania i posa l'accent en el pes que han perdut les polítiques d'habitatge" en els sis mesos de mandat, diuen els comuns en una nota.

L'exregidora d'Habitatge Lucía Martín ha destacat que el govern dels comuns ha desplegat unes polítiques d'habitatge "que no s'havien vist mai". "No pot ser que ara Collboni recuperi les polítiques" de l'exalcalde Xavier Trias i "vulgui posar de nou la catifa vermella als que volen fer negoci a la ciutat com els lobbies turístics i hotelers i els especuladors", ha etzibat.

Prop d'un centenar d'activistes passaran fins aquest divendres per les boques de metro de la ciutat per repartir un díptic que reivindica el dret a l'habitatge i les polítiques impulsades en els dos mandats del govern d'Ada Colau. La campanya té una tirada de 15.000 fulletons i 3.000 cartells.

Les propostes dels comuns

La campanya reivindica la primera Llei de l'habitatge, crticant que "el PSOE la manté bloquejada": "Hem exigit a Collboni que defensi davant del seu partit l'aplicació immediata de la llei a Barcelona", diu la formació. També destaca que Catalunya té una nova llei per regular els pisos turístics que permetria tancar-ne fins a 8.000, però "el PSC ho impedeix i ha pactat amb Junts que es puguin tornar a obrir hotels i pisos turístics a Ciutat Vella i l'Eixample".

D'altra banda, BComú aposta per "recuperar per al veïnat" els pisos de lloguer temporal que "ens expulsa de la ciutat, s'utilitza per als especuladors per apujar anualment el preu al marge de la llei" i que el PSC "ha evitat que es posi en marxa la regulació". I celebra que d'ençà que el 2018 tota nova promoció privada d'habitatge ha de destinar un 30% a habitatge social. Davant l'aliança del PSC "amb Junts, PP i VOX per desmuntar-la", els comuns diuen que "donaran la batalla".