L'hospital Sant Pau planteja contractar estudiants de Medicina per ventilar manualment malalts de coronavius

La falta de respiradors per als pacients més greus afectats pel coronavirus és un escenari que, de moment, encara no ha arribat als hospitals catalans, tal com ha afirmat aquest dimecres la consellera de Salut, Alba Vergés. Però els sanitaris temen aquesta possibilitat, que abocaria a la mort a alguns pacients que necessiten respiració assistida.



Els responsables sanitaris ja comencen a pensar estratègies en cas que no puguin endollar tots aquells malalts que en necessitin un per respirar. Públic ha pogut saber que l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona contempla contractar estudiants universitaris de Medicina perquè ventilin manualment els pacients, una informació confirmada pel mateix hospital.

Aquest és el missatge que fa pocs dies han rebut els estudiants de sisè de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que fan les pràctiques en aquest hospital. "Em demanen des de l'UCI els vostres contactes, doncs s’estan acabant els respiradors. Els passo el llistat. No sé si us trucaran, però entra dintre de les possibilitats", deia en un mail el doctor Jordi Casademont, encarregat del contacte entre l’hospital universitari i els estudiants.

Posteriorment, aquests alumnes van ser informats que el centre hospitalari es plantejava contractar-los de dues a quatre hores per practicar la ventilació manual a aquells pacients que necessitaven respirar artificialment a causa del coronavirus, que en els casos més greus genera una pneumònia aguda. La ventilació manual o amb ambú i una mascareta és una pràctica comuna per a pacients que necessiten respiració mecànica en algun moment puntual, com ara mentre estan sent intubats durant una operació o en una ambulància. El que no és usual és que es faci durant períodes llargs de temps, com ara hores o dies, tal com s'estarien plantejant aquests sanitaris.

La proposta del Sant Pau, a la qual només s’arribaria en l’escenari més desesperat, és que els estudiants cobreixin amb torns de fins a quatre hores les 24 hores del dia al costat dels malalts per bombejar aire. De moment, l’hospital ja ha demanat a aquests estudiants que confirmin si podrien estar disponibles per acceptar aquesta feina: "SÍ/NO vull que se'm compti per ventilar manualment pacients intubats a l'UCI en cas que s'activi aquest protocol de contingència".