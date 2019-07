L'independentisme protesta a Estrasburg per reclamar que Puigdemont, Comín i Junqueras puguin ser eurodiputats

Milers de persones assisteixen a la concentració independentista que es fa aquest dimarts a Estrasburg en contra del veto a Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras com a eurodiputats. La mobilització, convocada pel Consell de la República, es fa a les portes de la seu del Parlament Europeu, coincidint amb la primera jornada del ple constituent de la nova Eurocambra. Cap dels tres podrà començar a exercir com a eurodiputat per decisió de la Junta Electoral Central, després que, per raons diverses, no poguessin prometre la Constitució espanyola al Congrés dels Diputats. En el cas de Puigdemont i Comín, aquest mateix dilluns el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va denegar-los les mesures cautelars que van sol·licitar per poder ser avui a l'Eurocambra, si bé es va comprometre a estudiar a fons el cas.



Entre els assistents també hi havia representats de partits independentistes, com ERC, JxCat i el PdeCAT, mentre que per part del Govern la representació ha recaigut en els titulars d'Acció Exterior, Alfred Bosch, i Cultura, Mariàngela Vilallonga. En canvi, el president Quim Torra no s'hi ha pogut desplaçar per l'emergència d'incendis a Catalunya. Els manifestants han arribat amb vuitanta autobusos, dos vols xàrters i transport privat.



En declaracions a Els Matins de TV3, l'advocat Gonzalo Boye ha assegurat que Puigdemont i Comín es troben a Alemanya, però només tres quilòmetres del Parlament Europeu. No ha precisat més la seva ubicació "per motius de seguretat". Segons ha avançat el diari Ara, els dos polítics catalans haurien decidit no travessar la frontera entre Alemanya i França per motius de seguretat. En declaracions a Rac 1, Boye ha assegurat que hi ha molta presència de la policia espanyola i un risc alt de detenció.

La concentració arriba l'endemà que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea rebutgés aplicar mesures cautelars per tal que Puigdemont i Comín poguessin exercir com a eurodiputats mentre no hi hagués sentència final sobre la qüestió de fons, tal com van demanar amb un recurs interposat el passat divendres. Tots dos polítics ja no tenen aspiracions de poder participar del ple, i tampoc assistiran a les concentracions pel perill de ser detinguts.

La política catalana marca el primer ple de l'Eurocambra

Des de les portes de l'Eurocambra, Bosch ha comentat la situació dels dos polítics exiliats i ha dit veure "comprensible" que no passin la frontera: "Falten tres persones escollides per dos milions de ciutadans europeus, des del Govern ens posicionem clarament pels drets democràtics més elementals que han estat vulnerats", en referència també a l'eurodiputat pres, Oriol Junqueras. També s'hi ha pronunciat el portaveu de JxCat, Albert Batet, que ha assegurat que els advocats han "analitzant riscos" d'una hipotètica presència de Puigdemont i Comín en territori francès: "Europa s'hi juga molt i el cas català és un exemple per fer avançar" la UE.



Paral·lelament, a dins de la institució, el portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch, ha negat a preguntes dels periodistes que s'hagin establert "mesures de seguretat específiques" per a una eventual presència de Puigdemont i Comín a l'Eurocambra.



Amb l'inici del ple han arribat les primeres imatges en solidaritat amb els presos i exiliats. L'eurodiputat del partit independentista irlandès Sinn Féin Matt Carthy ha pres la paraula per denunciar l'absència de Puigdemont, Junqueras i Comín: "Hi ha tres representants del poble català que no poden entrar aquí i són representants d'aquesta cambra, cambra que ha de lluitar per la democràcia i els drets humans". Carthy ha dit que el Parlament Europeu ha de "fer sentir la veu del poble de Catalunya o la seva credibilitat es veurà en qüestió". Als escons que haurien d'estar ocupats pels tres polítics catalans hi ha col·locades tres imatges dels eurodiputats vetats.