L’independentisme intenta recuperar la iniciativa amb un 'in crescendo' de carrer que culmini en la vaga

Després de mesos d’expectativa, avui mateix s’ha obert el teló i ha arrencat la primera funció de el judici. I no ha calgut que arribi ni a l’entreacte perquè ja surtin les primeres ressenyes: "Aquí es veu the real Spain", assegura la consellera de presidència Elsa Artadi (Crida).



Judici a la democràcia, farsa, malson, atac a la política... No han faltat tota mena d’adjectivacions a la protesta que ha tingut lloc a Barcelona i altres desenes de municipis d'arreu de Catalunya. A la capital s’han aplegat els principals representants polítics (Artadi, el conseller d'Economia i vicepresident Pere Aragonès, el diputat cupaire Carles Riera) i socials (la presidenta de l'ANC Elisenda Paluzie i el portaveu d'Òmnium Marcel Mauri), en un míting conjunt a la plaça Catalunya.



L’assistència ha rondat els 5.000 assistents, malgrat que en el cas d’avui l’èxit de la convocatòria no radicava en la xifra de manifestants (com en certa manera sí que passava diumenge a Madrid). Catalunya, Colon. Dues places, dues ciutats i dues protestes antagòniques. Moltes veus han volgut menystenir els 47.000 assistents oficials de Madrid (un mitjà gens susceptible de simpatitzar amb la causa unionista elevava la xifra als 300.000 manifestants). Sobretot, en comparació amb el milió (llarg) que es congrega per l’11 de Setembre. Però tampoc es pot dir que les darreres protestes pels presos hagin destacat per la seva capacitat de convocatòria. Per això, la prova de foc de l’in crescendo independentista arriba a partir d’ara.



Així ho ha destacat el cupaire David Fernàndez, qui també ha intervingut al míting, fent una crida a la manifestació d’aquest dissabte a Barcelona i la vaga general del pròxim dijous 21: "Ara toca organitzar-se a tots els centres de treball, a totes les vegueries, a tot el territori". La tercera convocatòria de l’in crescendo independentista és la manifestació a Madrid prevista pel 16 de març vinent, de la mà d’entitats estatals properes a la causa pel dret a decidir. Dues manifestacions i una vaga. Els càntics unitaris a favor de la vaga general s’han fet escoltar en aquests instants, tot i que no han estat els més corejats de la vetllada. Una vegada més en una protesta amb forta matriu de l’ANC, han destacat els crits favorables a la unitat entre els partits independentistes.

Independentistes i no independentistes, de la mà



Tot i això, avui també hi eren presents els 'comuns’' encapçalats pel tinent d'alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello, qui ha assegurat que "avui era el dia d’ajuntar-se independentistes i no independentistes". Al costat seu, la resta de formacions, amb la particularitat que avui l’espai postconvergent ha parlat per partida doble: en boca d’Elsa Artadi i de Neus Munter, per separat, sense quedar massa clar si representaven el Govern i el PDeCAT, respectivament... O la Crida versus el PDeCAT.



La consellera Artadi ha manifestat que "tothom està veient aquest judici de caràcter anti-polític", mentre que l’exconsellera Munté ha destacat que s’està jutjant "la democràcia". Sergi Sabrià, portaveu d’ERC, s’ha mostrat molt contundent revelant que portaran el cas dels presos fins a la darrera instància judicial. "No es quedarà al Tribunal Suprem". Així mateix, el diputat i portaveu dels cupaires al Parlament, Carles Riera, ha apostat per donar una resposta excepcional: “Hem d’impulsar un procés ascendent, creixent, que tingui com a gran palanca la vaga general de la setmana vinent", ha assegurat Riera, qui aquest matí ha protagonitzat una de les imatges del dia quan efectius dels Mossos d’Esquadra l’ha desallotjat de la protesta dels CDR davant la seu de la Fiscalia.

Un record pels exiliats, encara que no siguin jutjats



Per part de les entitats socials, Marcel Mauri ha assegurat que la sessió d’avui correspon a "un judici que no hauria de començar mai". Mentre que la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha anat més enllà dels encausats d'aquest dimarts al Suprem i ha fet valdre el sacrifici dels i les exiliades, així com de Tamara Carrasco, l’activista de CDR reclosa al seu poble, "que no pot sortir de Viladecans ni per visitar la seva mare a l’hospital". Una resposta, per via indirecta, a l'atac de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, contra l'estil de vida a l'exili de Carles Puigdemont.



La concentració també ha comptat amb la participació dels CDR, que han sortit en tres columnes diferents (Plaça Universitat, Gran Via i Plaça Urquinaona) per confluir a la plaça Catalunya. Sostenint a l’aire grans lletres grogues que configuraven la paraula Freedom, han entrat a la plaça generant un mescladís amb les manifestants de bufanda groga i els voluntaris d’armilla verda de l’ANC. Només és el primer dia d’un llarg judici.



Protestes a Catalunya i arreu de l'Estat

Les concentracions també s'han vist a altres punts del territori català, com a Tarragona, on els manifestants s'han reunit a la plaça Imperial Tarraco organitzada per entitats sobiranistes. A Girona, la mobilització l'ha convocat Girona Vota i s'ha produït a la plaça 1 d'Octubre, on l'associació Advocats Voluntaris -que atén a ciutadans que van rebre cops per part de la Policia Nacional el dia del referèndum- ha intervingut davant els concentrats. Els CDR havien convocat mitja hora abans davant la seu de la subdelegació del govern espanyol de la ciutat.



Altres nuclis urbans catalans també han acollit concentracions, com ara Vic, Manresa o Mataró. També s'han solidaritzat amb la causa dels presos a Palma de Mallorca o a diverses localitats del País Basc.