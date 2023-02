L'Observatori Crític de Mitjans renova l'Anuari Mèdia.cat en una publicació en paper

Pas en ferm de l'Observatori Crític de Mitjans Mèdia.cat cap a un nou format de l'Anuari Mèdia.cat. Després d'onze edicions el convertirà ara en una publicació en paper centrada en el periodisme i la comunicació.

Els responsables detallen que la nova publicació en paper té un disseny més visual, dinàmic i actualitzat, amb un pes destacat de la imatge. Les infografies, les fotografies i els gràfics guanyaran pes, permetent explicar continguts de manera més visual. La coberta ja és una declaració d'intencions en aquest sentit, és obra de l'il·lustrador Jordi Calvís.

La renovada edició inclourà diferents continguts inèdits que aposten per la reflexió i l'anàlisi en profunditat. Tractarà aspectes i temes relacionats amb el periodisme i l'actualitat, el tractament mediàtic i el sector de la comunicació. A més, presentarà una selecció dels millors continguts publicats el darrer any a Mèdia.cat, com reportatges, anàlisis i entrevistes.

"El nou Anuari Mèdia.cat és una publicació en paper que vol ser un altaveu transversal del periodisme i, alhora, una eina útil perquè la ciutadania tingui una mirada crítica", detallen al seu lloc web.

El nou Anuari Mèdia.cat és un projecte coeditat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils i Pol·len edicions. Compta amb el suport de la Fundació Catalunya Fons.

Els continguts de la primera edició renovada

La primera nova edició estarà centrada per tres temes: el rol dels corresponsals a l'estranger en un any marcat per la guerra a Ucraïna, qui té la propietat dels mitjans comarcals i l'amenaça del ciberassetjament.

Un dels continguts de la primera edició. — Mèdia.cat

La publicació inclourà altres continguts inèdits com reportatges sobre periodisme i salut mental, una anàlisi de com es distribueix la publicitat institucional als mitjans. Hi ha també un reportatge sobre la precarietat del fotoperiodisme, un repàs als casos recopilats al Mapa de la Censura el darrer any i una entrevista a Paula Guerra Cáceres, del col·lectiu Algorace, analitzant l'impacte de la intel·ligència artificial a les comunitats racialitzades.

L'Anuari es pot comprar des del 9 de febrer a través de prevenda i es publicarà el 29 de març. L'endemà, el 30 de març es farà una festa de presentació.