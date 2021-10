Finalment, aquest divendres 8 d'octubre l'oci nocturn podrà reobrir en espais interiors i utilitzant la pista de ball, després que així ho validi el Govern aquest dimarts, pactant-ho amb les patronals del sector. Per accedir a les discoteques, però, caldrà acreditar tenir la pauta completa de vacunació o una prova diagnòstica negativa. Es recupera una "activitat normal" amb "horaris normals", en paraules del secretari general d'Interior, Oriol Amorós, que ha comparegut després de la reunió del Procicat juntament amb la secretària general de Salut, Meritxell Masó.

Concretament, els horaris de les discoteques seran fins les 5:30 hores entre setmana i les 6:00 hores els caps de setmana, amb mitja hora per desallotjar els locals. En el cas dels bars musicals, fins les 2:30 hores i les 3:00 hores, respectivament. A l'interior serà necessari l'ús de mascaretes en tot moment, excepte quan s'estigui consumint, tot i que no es podrà beure a la zona de ball. Hi haurà un aforament del 70% i no caldrà mantenir distància de seguretat. La informació l'ha avançat l'ACN i l'ha confirmat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.



Per entrar, caldrà descarregar-se el certificat Covid, disponible al portal de La Meva Salut. Aquest document recull la situació vacunal i també, en cas que no s'estigui vacunat, si es té una prova negativa vàlida. El personal dels locals tindrà un aplicatiu per verificar la validesa del certificat, però les dades no quedaran emmagatzemades. Per ara es tracta d'un portal web, ja operatiu, que validarà el certificat a través del codi QR i caldrà acompanyar del DNI. D'aquí un parell de setmanes estarà desenvolupat com a aplicació. Es tracta d'un aplicatiu similar al que ja utilitzen països com França i Itàlia i podrà validar els certificats emesos per països de la Unió Europea i el Regne Unit. En el cas de ciutadans d'altres països, caldrà que es facin la prova diagnòstica.



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haurà de validar aquesta resolució a partir d'aquest dimecres, moment en què el Govern la presentarà, perquè té una afectació sobre els drets fonamentals, ha explicat Plaja. Està previst que el TSJC doni una resposta abans de dijous al migdia, de manera que pugui entrar en vigor divendres a les 00.00 hores.



Actualment estan oberts només els espais exteriors dels locals d'oci nocturn fins a les tres de la matinada i sense ball. Aquesta reobertura parcial es va produir el 23 de setembre, després que les discoteques i les sales de festes portessin més de 100 dies tancades des de l'explosió de casos de la cinquena onada a finals de juny. El sector fa temps que reclama l'obertura dels locals atenent a l'evolució positiva de la pandèmia i com a via per aturar els macrobotellots que s'han anat succeint durant els darrers mesos.