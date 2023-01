L'ocupació turística nadalenca se situa entre el 60% i el complet a Catalunya en funció del territori

La temporada d'hivern i el Cap d'Any són moments esperats pel sector turístic, que posa tota la carn a la graella per rebre el màxim de visitants. Enguany, l'ocupació d'hotels, càmpings i cases rurals ha regitrat força bons números, tot i que alguns factors han fet disminuir les expectatives marcades pels propietaris. És el cas, per exemple, de la manca de neu al Pirineu per les altes temperatures registrades les dues darreres setmanes de desembre, que ha provocat algunes cancel·lacions d'última hora.

El sector que ha registrat millors números d'ocupació són les cases rurals de la Catalunya Central, que han penjat el cartell de complet per Cap d'Any. És el mateix cas dels establiments rurals de l'Alta Anoia, mentre a les comarques del Berguedà i el Solsolès, les dades d'acollida també han estat elevades, del 90%.

Segons expliquen des del propi sector, l'èxit d'aquesta campanya es deu a un públic molt fidel, la majoria de Catalunya, que en la meitat dels casos ja ha estat en cases rurals altres anys, buscant un entorn agradable per passar les festivitats nadalenques en família.

Alhora, matisen que les bones estadístiques de l'última setmana de l'any arregalaran la baixada de reserves del pont de la Puríssima, i que, per tant, es tanca l'any amb un nombre de reserves similar al d'altres anys.

El turisme de neu frena al 70% l'ocupació

La poca neu que queda a les pistes d'esquí catalanes han frenat una tradició instaurada en moltes cases de Catalunya: començar l'any lliscant avall sobre els esquís. Tot i això, les reserves d'hotels i apartaments en localitats del Pirineu han regitrat un 70% d'ocupació durant l'última setmana de l'any 2022, si bé algunes reserves s'han cancel·lat o han escurçat la seva durada.A tot això, les estacions d'esquí lleidatanes han salvat la temporada, amb l'ajut de la neu artificial, i han aconseguit vendre més de 200.000 forfets.

Segons ha explicat el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, el comportament dels client és diferent en funció de la zona del Pirineu. A la Cerdanya i la Val d'Aran, els clients hi van exclusivament a esquiar i, anul·len les reserves si no poden complir les seves expectatives. A comarques com el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça o l'Alt Urgell, en canvi, l'esquí és un complement més d'altres activitats que s'hi poden fer.

Els càmpings de la costa s'omplen per Cap d'Any

A qui sí ha beneficiat l'augment de les temperatures ha sigut als propietaris dels càmpings de la Costa Brava i la Costa Daurada. Els càmpings gironins han tancat unes vacances de Nadal amb ocupacions que ronden entre el 85 i el 90%, i tot i que només s'oferia una de cada tres places, el dia de Cap d'Any molts càmpings i apartaments van fregar el complet.

Aquestes bones dades, impulsades per un turisme que vol gaudir de la platja o del paisatge de forma més relaxada, representen "una alenada d'aire" per als càmpings petits i mitjans, segons ha expressat el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra.

A la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre també s'han registrat unes bones dades d'ocupació turísica durant les festes. El percentatge de reserves s'ha situat entre el 50% i el 60%, per molt que la zona, més típica de la temporada estival, només oferia el 20% dels establiments al turisme.

D'aquest percentatge, les zones interiors del sud de Catalunya han tingut unes xifres més altes d'ocupació, de fins al 70%, mentre a la costa no s'ha superat el 40%. De cara a aquest any 2023, s'espera una completa recuperació del sector turístic, encara mancat de plenitud, segons ha dit el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià, qui confia que el sector millorarà les xifres del 2022.