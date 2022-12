El turisme decep al sector hostaler amb unes xifres inferiors a les esperades pel pont de la Puríssima

El turisme ha decebut al sector hostaler amb unes xifres inferiors a les esperades pel pont de la Puríssima. A excepció de les comarques del Pirineu, que gràcies a les pistes d'esquí i la climatologia han aconseguit arribar al 80% d'ocupació, la majoria del territori català ha vist com els turistes no arribaven amb les xifres que es preveia. Entre les possibles explicacions es troben l'increment del preu dels combustibles o que la gent hagi optat per fer viatges més llargs fora de Catalunya.

D'aquesta manera, les comarques del Pirineu de Lleida han tancat aquest diumenge un pont de la Puríssima amb una ocupació mitjana del 60%. Tanmateix, ha estat una ocupació desigual: mentre al primer cap es trobava entre el 35 i el 40%, l'ocupació s'ha situat al voltant del 80% durant el segon, arribant a superar el 90% en algunes zones properes a les estacions d'esquí.

Les cases de turisme rural de les comarques del Berguedà i el Solsonès han tancat un pont de la Puríssima "fluix" amb ocupacions mitjanes d'entre el 50 i el 60%. Així ho ha explicat a l'ACN el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, que assegura que, en comparació amb l'any passat, hi ha hagut una "baixada notable" i al·lega a què es pot deure a l'increment del preu dels combustibles o que la gent hagi optat per agafar un avió i fer viatges més llargs.

La situació contrasta amb la que s'ha viscut a Osona, on s'han celebrat dues cites tradicionals que han atret milers de visitants i han omplert restaurants i establiments hotelers: la Fira de l'Avet d'Espinelves i el Mercat Medieval de Vic.

El Pirineu gironí i la Garrotxa aconsegueixen ocupacions d'entre el 70% i el 80%

Pel que fa al Pirineu gironí i la Garrotxa, les ocupacions s'han situat entre el 70% i el 80%. Els empresaris del sector hostaler asseguren que el temps els ha acompanyat sobretot durant el segon cap de setmana festiu i això ha ajudat a pujar les ocupacions. Les estacions d'esquí també han arrencat amb bon peu la temporada: La Molina, Vall de Núria i Vallter han tingut 24.177 usuaris des del 2 de desembre, quan va començar la temporada.

El sector turístic gironí ha tancat el pont amb bon regust de boca gràcies a un major nombre de reserves en el segon cap de setmana. La neu i el bon temps "ha reactivat les reserves de muntanya", tal com explica la membre de la junta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) a les comarques gironines, Esther Soler.

La climatologia esguerra les previsions al Camp de Tarragona

El sector turístic del Camp de Tarragona dona per tancat un pont de desembre "força correcte" malgrat no assolir les expectatives d'ocupació del 70%. La presidenta de la Federació d'Empresarial d'Hostaleria i Turisme (FEHT), Berta Cabré, ha assenyalat la climatologia com la causa principal de la baixada de les reserves d'última hora, segons ha recollit l'ACN.

Segons Cabré, el fet que el pont hagi estat "fragmentat" també ha condicionat les estades, que s'han concentrat en aquest últim cap de setmana. Per contra, els allotjaments de les Terres de l'Ebre han registrat una ocupació mitjana del 75%, i en alguns casos han penjat el cartell de complet, com és el cas dels càmpings.

Previsions de cara a Nadal

Malgrat les dades d'aquest pont, el Nadal es preveu amb més optimisme al Berguedà. El president de l'Associació d'Agroturisme ha constatat un increment de reserves de cara a les festes: "ja hem notat una tendència més elevada en comparació als anys anteriors".

Per la seva banda, a Tarragona i les Terres de l'Ebre, el sector es mostra prudent de cara a les reserves de Nadal i Cap d'Any, on s'espera arribar al 70% i al 100% d'ocupació, als allotjaments rurals i als càmpings. L'activitat, segons Cabré, es concentrarà als destins d'interior i de costa, atrets per la programació nadalenca dels pobles.



Finalment, l'Associació Turística d'Apartaments a les comarques gironines defensa que les bones xifres assolides durant el pont esperona al sector a començar amb bon peu les reserves per Nadal i Cap d'Any.